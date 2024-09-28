Türkiye'de sıradan bir gün! Yıkımı yapılan binanın üzerinde durdular - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye'de sıradan bir gün! Yıkımı yapılan binanın üzerinde durdular

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Rize'de iş makinesi, alttan binanın kolonlarının yıkarken en üstte katta 2 kişinin olduğu görüldü. ''Bu kadarına da pes'' dedirten olay esnasında çevredekilerin müdahalesiyle yıkıma ara verilerek büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.

28.09.2024 12:27
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Rize merkeze bağlı Eminettin Mahallesi'nde yıkım yapılan bir binadaki tedbirsizlik görenleri hayrete düşürdü.

YIKIM ESNASINDA ÇATIDA DURDULAR

Yeni okul yapılmak için yıkılan Kurtuluş ilkokulu binasının yanındaki 6 katlı apartmanda yıkıma dahil edildi. Apartmanda yıkım çalışması devam ederken çatıda 2 kişinin olduğu görüldü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine yıkım çalışmalarına ara verilerek çatıdaki vatandaşlar aşağı indirildi.

"BÖYLE BİR YIKIM BAŞKA YERDE GÖREMEZSİNİZ"

O anları cep telefonu ile kayda alan bir vatandaş, "Böyle yıkım başka bir yerde göremezsiniz. Adam alttan yıkıyor, üstte adamlar var bakın. Burası Rize, Kurtuluş İlköğretim okulunun yeri. Kepçe yıkıyor adamlar üstte. Gerisini siz düşünün" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Türkiye\'de sıradan bir gün! Yıkımı yapılan binanın üzerinde durdular

Güvenlik, Türkiye, Güncel, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'de sıradan bir gün! Yıkımı yapılan binanın üzerinde durdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Oooo:
    Balığı az yiyecekler Başka çaresi yok! 46 2 Yanıtla
    Murat İnce:
    baligi çok yedikleri için cesaret patlamasi yaşandı biz rizeliler çılgın insanlarız 0 1
    Ahmet Ekşi:
    Adamların umurunda mı sanki, hem onlara sorsak binanın altını yıkıyorlar, yukarısını değil ki?? 1 0
  • Seyyidali Can:
    akp nin çok oy çıktığı yerlerde olağan şeyler 23 16 Yanıtla
    Murat İnce:
    CHP çok oy aldığı yerleride görüyoruz 0 1
    Abdullah Kara:
    Küçükken akp binasına topunmu kaçtı seninn.. 0 1
  • Ahmet Kurtoğlu:
    deneme yapıyorlar ölecez mi diye 36 0 Yanıtla
  • Murat Karakaya:
    Öğleden öncemi öğleden sonramı olmuş sadece merak ettim ???? 29 2 Yanıtla
    Murat İnce:
    çok merak etme 12 den sonra başka şeyler çalışıyor 1 0
  • ibrahim kocapinar:
    Bizim insanımız macerayı seviyor:)) 19 0 Yanıtla
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