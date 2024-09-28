Türkiye\'de sıradan bir gün! Yıkımı yapılan binanın üzerinde durdular

Yaşam

Aracına yaptırdığı kaplamayı test etti, sonuç tam bir hüsran

Rize merkeze bağlı Eminettin Mahallesi'nde yıkım yapılan bir binadaki tedbirsizlik görenleri hayrete düşürdü.

YIKIM ESNASINDA ÇATIDA DURDULAR

Yeni okul yapılmak için yıkılan Kurtuluş ilkokulu binasının yanındaki 6 katlı apartmanda yıkıma dahil edildi. Apartmanda yıkım çalışması devam ederken çatıda 2 kişinin olduğu görüldü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine yıkım çalışmalarına ara verilerek çatıdaki vatandaşlar aşağı indirildi.

"BÖYLE BİR YIKIM BAŞKA YERDE GÖREMEZSİNİZ"

O anları cep telefonu ile kayda alan bir vatandaş, "Böyle yıkım başka bir yerde göremezsiniz. Adam alttan yıkıyor, üstte adamlar var bakın. Burası Rize, Kurtuluş İlköğretim okulunun yeri. Kepçe yıkıyor adamlar üstte. Gerisini siz düşünün" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.