Rize merkeze bağlı Eminettin Mahallesi'nde yıkım yapılan bir binadaki tedbirsizlik görenleri hayrete düşürdü.
Yeni okul yapılmak için yıkılan Kurtuluş ilkokulu binasının yanındaki 6 katlı apartmanda yıkıma dahil edildi. Apartmanda yıkım çalışması devam ederken çatıda 2 kişinin olduğu görüldü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine yıkım çalışmalarına ara verilerek çatıdaki vatandaşlar aşağı indirildi.
O anları cep telefonu ile kayda alan bir vatandaş, "Böyle yıkım başka bir yerde göremezsiniz. Adam alttan yıkıyor, üstte adamlar var bakın. Burası Rize, Kurtuluş İlköğretim okulunun yeri. Kepçe yıkıyor adamlar üstte. Gerisini siz düşünün" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Son Dakika › Yaşam › Türkiye'de sıradan bir gün! Yıkımı yapılan binanın üzerinde durdular - Son Dakika
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