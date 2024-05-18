Gençlik Otobüsü Projesi 9. Türkiye Gençlik Ödülleri'ni Düzenledi - Son Dakika
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Yaşam

Gençlik Otobüsü Projesi 9. Türkiye Gençlik Ödülleri'ni Düzenledi

Gençlere ücretsiz Avrupa gezileri sunarak kültürel deneyim kazandırmak ve ilham vermek amacıyla başlatılan Gençlik Otobüsü projesi, bu yıl 9. kez Türkiye Gençlik Ödülleri'ni düzenledi. Ödül töreninde DJ Burak Yeter performans sergiledi. Ödül alan isimler arasında Su Burcu Yazgı Coşkun, Halil İbrahim Ceyhan, Burak Berkay Akgül & Özge Yağız, Ecem Sena Bayır, Derya Uluğ, Oğuzhan Koç, Berna Akyüz Öğüt, Ali Koç ve THY- Ahmet Bolat yer aldı.

18.05.2024 13:12
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Gençlere ücretsiz Avrupa gezileri sunarak kültürel deneyim kazandırmak ve ilham vermek amacıyla 9 yıl önce başlatılan "Gençlik Otobüsü" projesi, bu yıl 9. kez Türkiye Gençlik Ödülleri'ni düzenledi. Etkinlik, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü MCD Gençlik Ajansı tarafından gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz'ın gerçekleştirdiği 9. Türkiye Gençlik Ödülleri Atatürk Kültür Merkezi'nde sahiplerini buldu. Ödül töreninin açılışında DJ Burak Yeter performans sergiledi.

Türkiye Gençlik Ödül Törenin'de Haberler.com'a özel ödül
Haberler.com ekibi adına ödülü sunucu Melis Yaşar aldı

Türkiye Gençlik Ödülleri'nin sponsorları arasında yer alan Haberler.com Sponsorlar Özel Ödülü'nü alırken, En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ödülünü Su Burcu Yazgı Coşkun, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu ödülünü Halil İbrahim Ceyhan, En İyi Dizi Çifti ödülünü Burak Berkay Akgül& Özge Yağız, En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu ödülünü Ecem Sena Bayır, En İyi Dizi ödülünü Yalı Çapkını, En İyi Kadın Sanatçı Ödülünü Derya Uluğ, En İyi Erkek Sanatçı Ödülünü Oğuzhan Koç, En İyi İş Kadını ödülünü Berna Akyüz Öğüt, En İyi İş Adamı Ödülünü Ali Koç, En İyi Erkek Yönetici& CEO Ödülünü THY- Ahmet Bolat aldı.

Türkiye Gençlik Ödül Törenin'de Haberler.com'a özel ödül
Türkiye Gençlik Ödül Törenin'de Haberler.com'a özel ödül
Türkiye Gençlik Ödül Törenin'de Haberler.com'a özel ödül
Türkiye Gençlik Ödül Törenin'de Haberler.com'a özel ödül

Halil İbrahim Ceyhan, Su Burcu Yazgı, Ceyhun Yılmaz, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Gençlik, Türkiye, Medya, Eğitim, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gençlik Otobüsü Projesi 9. Türkiye Gençlik Ödülleri'ni Düzenledi - Son Dakika

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