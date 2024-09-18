Türkiye Gençlik STK\'ları Platformu\'ndan "Gençlik Kutsal Topraklarda" Projesi

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"Gençlik Kutsal Topraklarda" projesi, umre ziyaretlerinin genellikle ileri yaşlarda yapılması yönündeki yaygın algıyı değiştirmeyi amaçlıyor. Proje sayesinde gençler, normalde yüksek maliyetli olan umre ziyaretini daha ekonomik şartlarla gerçekleştirme fırsatına kavuşuyor. Böylece, gençlerin manevi gelişimlerine katkıda bulunulması ve kutsal mekanlara erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

GENÇLİK UMRESİ DETAYLARI

Bu yıl 500 genç, 9-25 Eylül tarihleri arasında 3 ayrı kafile halinde Gençlik Umresi'ne katılacak. Katılımcılar, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'na üye kurum ve kuruluşların 18-30 yaş aralığındaki gönüllü gençleri ve Gençlik Liderliği Eğitim Programı (GLEP) mezunları arasından seçiliyor.

PROJENİN DESTEKÇİLERİ

Proje, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Hürsad'ın önemli katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Bu destekler sayesinde daha fazla gencin kutsal topraklara ulaşarak umre ibadetini gerçekleştirmesi mümkün hale getiriliyor.

"Gençlik Kutsal Topraklarda" projesi, gençlerin manevi dünyalarını zenginleştiren önemli bir adım olarak büyük takdir topluyor.