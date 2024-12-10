Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini sıraladı.
Farklı yörelere özgü yemeklerden ilk 20'ye girenler şu şekilde oldu:
20- İskender
19- Hünkar Beğendi
18- Mercimek Çorbası
17- Şiş Kebap
16- Katmer
15- Künefe
14- Adana Kebap
13- Mantı
12- Döner Kebap
11- Beyran Çorbası
10- Bafra Pidesi
9- Çökertme Kebabı
8- Kalamar Tava
7- Cağ Kebabı
6- Tombik Döner
5- Kaymak
4- Maraş Dondurması
3- Tire Köftesi
2- Antep Fıstığı
1- Kahvaltı
Son Dakika › Yaşam › Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı - Son Dakika
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