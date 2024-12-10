Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

Türkiye\'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

Seyahat rehberi TasteAtlas, lezzet eleştirmenlerinin incelemeleri ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları baz alarak Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini sıraladı.

10.12.2024 16:12
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Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, Türkiye'nin en iyi 20 yemeğini sıraladı.

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

Farklı yörelere özgü yemeklerden ilk 20'ye girenler şu şekilde oldu:

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

20- İskender

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

19- Hünkar Beğendi

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

18- Mercimek Çorbası

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

17- Şiş Kebap

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

16- Katmer

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

15- Künefe

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

14- Adana Kebap

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

13- Mantı

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

12- Döner Kebap

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

11- Beyran Çorbası

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

10- Bafra Pidesi

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

9- Çökertme Kebabı

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

8- Kalamar Tava

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

7- Cağ Kebabı

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

6- Tombik Döner

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

5- Kaymak

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

4- Maraş Dondurması

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

3- Tire Köftesi

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

2- Antep Fıstığı

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı

1- Kahvaltı

Kültür Sanat, Gastronomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ha Ye:
    Ulan dumkovlar bu da habermi bari Van kahvaltısı deyin işe yarasın 8 6 Yanıtla
  • Erman Gulerman:
    Bu akşam yemekte antep fıstığı yiyelim o zaman 13 0 Yanıtla
  • Önder Bilgin:
    kaç tane yemek var dondurmanın yemekle ne alaka 4 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kebap ciğköfte kokoreç işkembe midye 1 2 Yanıtla
  • Serdar çelik:
    SİVAS KÖFTESİ VE SİVAS DÖNERİ YEMEMİŞLER OY VERMİŞ 1 1 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    ulan birkere burda YAPRAK SARMA yok kim neye göre araştırmış..tırrikler. 1 0 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    hee doğruya mis gibi ÇİĞKÖFTE Yİ nasıl yazmazsiniz 1 0 Yanıtla
  • Hakan Sahin:
    hadi ordan!!!! 0 0 Yanıtla
  • Deniz Aydıner:
    Tarafsız bi anket olmuş, nokta atışı ?? 0 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Afyon Çay Baranlar Tesisi - kadayflı manda kaymaklı lokum 0 0 Yanıtla
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