Türkiye'nin Gururu Van Kedileri: Dünyada Eşi Benzeri Yok - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye'nin Gururu Van Kedileri: Dünyada Eşi Benzeri Yok

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Türkiye\'nin Gururu Van Kedileri: Dünyada Eşi Benzeri Yok
14.07.2025 14:20
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Türkiye\'nin Gururu Van Kedileri: Dünyada Eşi Benzeri Yok
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Beyaz ipeksi tüyleri, farklı renkte gözleri ve suyu sevme özellikleriyle Van kedileri, Türkiye'nin kültürel simgelerinden biri olarak hem ülkemizde hem dünyada büyük ilgi görüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki özel merkezde korunan bu eşsiz tür, her yıl yüzlerce yavruyla çoğaltılarak dünyaya tanıtılıyor.

Türkiye'ye özgü nadir kedi türlerinden biri olan Van kedileri, farklı renkteki gözleri, bembeyaz tüyleri ve suyu sevme özellikleriyle dikkat çekiyor. Van Gölü çevresinde doğal olarak yetişen bu özel tür, Türkiye'nin önemli kültürel miraslarından biri olarak kabul ediliyor. Sevecen ve oyuncu yapılarıyla da bilinen Van kedileri, sosyal medyada da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

GÖZLERİYLE VE SUYLA OYNAMA SEVGİSİYLE FARK YARATIYOR

Van kedilerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri gözleri. Genellikle bir gözü mavi, diğer gözü kehribar olan bu kediler, suyla oynamayı seven ender kedi türlerinden biri olarak biliniyor. Bu özellikleriyle diğer tüm kedi ırklarından ayrışıyor.

Türkiye'nin Gururu Van Kedileri: Dünyada Eşi Benzeri Yok

ÜNİVERSİTE MERKEZİNDE KORUNUYORLAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, bu nadir türün korunması, çoğaltılması ve dünyaya tanıtılması için yoğun çalışmalar yürütüyor. Merkezde her yıl yüzlerce yavru Van kedisi dünyaya gelirken, doğumdan itibaren sıkı bir sağlık kontrolünden geçiriliyorlar.

Türkiye'nin Gururu Van Kedileri: Dünyada Eşi Benzeri Yok

TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL MİRASI OLARAK TANINIYOR

Eşsiz görünümü ve karakteri sayesinde Türkiye'nin kültürel değerlerinden biri hâline gelen Van kedileri, son yıllarda sosyal medyada daha fazla görünürlük kazanarak, dünya çapında ilgi toplamaya devam ediyor.

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Son Dakika Yaşam Türkiye'nin Gururu Van Kedileri: Dünyada Eşi Benzeri Yok - Son Dakika

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