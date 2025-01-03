Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı - Son Dakika
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Yaşam

Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı

Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya\'yı karıştırdı

Sakarya'da 2025 yılı itibarıyla tuvalet ücretlerine yapılan zam büyük tartışma yarattı. Kent Meydanı'ndaki umumi tuvaletlerin ücreti 5 liradan 10 liraya çıkarılırken, Gar Meydanı'nda ise ücretler 7,5 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

03.01.2025 10:53
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Yeni yılla birlikte birçok kalemde fiyatlara art arda zamlar yapılırken, bir ilimizde tuvalet ücretlerine yapılan fahiş zam vatandaşların tepkisini çekti.

FİYATLAR İKİYE KATLANDI

Sakarya'da yeni yıl itibarıyla tuvalet ücretlerinde zamma gidilirken kent genelindeki farklı noktalarda bulunan tuvaletlerden bazılarının fiyatı ikiye katlandı.

Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı

5 LİRADAN 10 LİRAYA ÇIKTI

Kent Meydanı'ndaki umumi tuvaletlerin ücreti 5 TL'den 10 TL'ye çıkarılırken, Gar Meydanı'nda bulunan tuvaletlerin ücreti ise 7,5 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Haberlisin.com'un servis ettiği habere göre Sakarya'da tuvalet ücretlerine yapılan bu zam vatandaşların da büyük tepkisini çekti.

Sakarya, Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ali Arat:
    tuvalet insani bir ihtiyactir. yaninda parasi yoksa napacak donunami sicacak. tuvaletler ucretsiz olmali. belediyenin gorevi bu 115 1 Yanıtla
  • Metin Çetinkaya:
    en zaruri ihtiyacımızı belediye bile karşılayamıyor ne işe yarar bunlar. 61 2 Yanıtla
  • İsmet Korkmaz:
    wclerede zam yapıldı,bundan sonra 15 günde gitmek lazım ?? 46 2 Yanıtla
  • Ali Arat:
    5 kisilik aile surekli disarsa siciyorsa ve gunde iki kez tuvalete gitse gunlugu 100 lira aylik 3000 lira. verilen zamlar sicmaya bile yetmiyor 46 1 Yanıtla
  • BATIN BEYOĞLU:
    Nereye Siçacak Bu İnsanlar :) 36 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    7,5 olana kadar neredeydiniz? :) 20 1 Yanıtla
  • Mustafa Parlak:
    “ Nereye Sıçacaklar yaaa ! haydi gelsin desin “ vaktinde bu sözü söyleyen sanayici abimizde selam olsun ???? 18 1 Yanıtla
  • Doğrucu davut :
    Boşver hafız oylar reise 15 2 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    camiler bile zam yapıyor yaaa allahin avi diyorlar para istiyorlar kimisi 2 tl kimi 5 tl yapmış kafalarına göre 15 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    derhal şikayet edin kapatılsın 10 4 Yanıtla
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