Yeni yılla birlikte birçok kalemde fiyatlara art arda zamlar yapılırken, bir ilimizde tuvalet ücretlerine yapılan fahiş zam vatandaşların tepkisini çekti.
Sakarya'da yeni yıl itibarıyla tuvalet ücretlerinde zamma gidilirken kent genelindeki farklı noktalarda bulunan tuvaletlerden bazılarının fiyatı ikiye katlandı.
Kent Meydanı'ndaki umumi tuvaletlerin ücreti 5 TL'den 10 TL'ye çıkarılırken, Gar Meydanı'nda bulunan tuvaletlerin ücreti ise 7,5 TL'den 10 TL'ye yükseldi.
Haberlisin.com'un servis ettiği habere göre Sakarya'da tuvalet ücretlerine yapılan bu zam vatandaşların da büyük tepkisini çekti.
Son Dakika › Yaşam › Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya'yı karıştırdı - Son Dakika
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