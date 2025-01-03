Tuvalet ücretlerine yapılan yeni yıl zammı Sakarya\'yı karıştırdı

Yaşam

Yeni yılla birlikte birçok kalemde fiyatlara art arda zamlar yapılırken, bir ilimizde tuvalet ücretlerine yapılan fahiş zam vatandaşların tepkisini çekti.

FİYATLAR İKİYE KATLANDI

Sakarya'da yeni yıl itibarıyla tuvalet ücretlerinde zamma gidilirken kent genelindeki farklı noktalarda bulunan tuvaletlerden bazılarının fiyatı ikiye katlandı.

5 LİRADAN 10 LİRAYA ÇIKTI

Kent Meydanı'ndaki umumi tuvaletlerin ücreti 5 TL'den 10 TL'ye çıkarılırken, Gar Meydanı'nda bulunan tuvaletlerin ücreti ise 7,5 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Haberlisin.com'un servis ettiği habere göre Sakarya'da tuvalet ücretlerine yapılan bu zam vatandaşların da büyük tepkisini çekti.