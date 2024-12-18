Üç harfli marketten salam satın alan vatandaş video çekerek isyan etti - Son Dakika
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Yaşam

Üç harfli marketten salam satın alan vatandaş video çekerek isyan etti

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Büyük market zincirlerinden birinden aldığı salamı kızartmak isteyen vatandaş, gördüğü manzara üzerine öfkeden deliye döndü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyadan paylaşan vatandaş, ''Biz bunu nasıl yiyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

18.12.2024 12:34
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe hile yapan firmaları ifşalamaya devam ederken bazı vatandaşlar da çektikleri videoları sosyal medyada paylaşıp aldıkları ürünlerle ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor.

VATANDAŞIN SALAM İSYANI

Bunun son örneğini üç harfli marketlerden birinden alışveriş yapan vatandaşın salam isyanıyla gördük. Aldığı salamı kızartmak için tavaya koyan vatandaş, gördüğü manzara üzerine isyan edip "Biz bunu nasıl yiyeceğiz" dedi.

Üç harfli marketten salam satın alan vatandaş video çekerek isyan etti

Cep Telefonu, Alışveriş, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Üç harfli marketten salam satın alan vatandaş video çekerek isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Emrah Atalay:
    olun dangalak misin, 100 liraya 700 gr salam aliyorsun ne bekliyordun 82 5 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Muhteşem denetimler devam ediyor (!) 66 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bedava Verseler Yemem Ne Olduğu Belli zaten Hangi Market olduğu belli 63 1 Yanıtla
  • null:
    salamı kızartmak ne alaka.. 51 9 Yanıtla
  • null:
    Adam salam yemekten salama benzemiş 45 2 Yanıtla
  • bayan Asi:
    market adını ne kesiyorsunuz adam bim diyor işte adam gibi denetleme yokkı marketlere anca iki kuruş ceza kesiyorsunuz onlar da bizden cıkıyor zaten kat kat 41 0 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    Yılda bir kere sucuk yerim salam diger işlenmiş etleri agzıma vurmam 28 2 Yanıtla
  • Doğan Kırdağ:
    Salam hayatta yemem evimede sokmam, insanlar nasıl yiyor çocuklarına nasıl yediriyor aklım almıyor.. 25 2 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    üç kuruşa salam bu kadar olur ne bekliyorsun 24 0 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    ucuz etin yahnisi sırf ucuz diye alırsan bu olur 22 0 Yanıtla
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