Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe hile yapan firmaları ifşalamaya devam ederken bazı vatandaşlar da çektikleri videoları sosyal medyada paylaşıp aldıkları ürünlerle ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor.
Bunun son örneğini üç harfli marketlerden birinden alışveriş yapan vatandaşın salam isyanıyla gördük. Aldığı salamı kızartmak için tavaya koyan vatandaş, gördüğü manzara üzerine isyan edip "Biz bunu nasıl yiyeceğiz" dedi.
Son Dakika › Yaşam › Üç harfli marketten salam satın alan vatandaş video çekerek isyan etti - Son Dakika
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