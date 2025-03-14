''Ücretin ne kadar'' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı - Son Dakika
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Yaşam

''Ücretin ne kadar'' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

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Samsun'un Atakum ilçesinde Damla Korkmaz isimli kadın yolda yürüdüğü sırada Sinan Aladağ isimli şahsın sözlü tacizine uğradı. Kendisine "Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin" diyen Aladağ'a tepki gösteren Korkmaz, Aladağ'ın saldırısına maruz kaldı. Talihsiz kadını feci şekilde darbeden Aladağ yakalansa da Korkmaz'ın son hali yürekleri burktu.

14.03.2025 12:12  Güncelleme: 13:18
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Samsun'un Atakum ilçesinde sokak ortasında sözlü tacize uğrayıp darbedilen Damla Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. DHA'ya konuşan Korkmaz, "Umarım öyle bir ceza alır ki bir daha kadına dokunmayı aklından bile geçiremez. Beni düşünemeyeceğim kadar kötü yaptı. 3 ay sıvı ile besleneceğim" dedi.

Olay, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Damla Korkmaz (32), yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre Sinan Aladağ'ın (30) sözlü tacizine uğradı. Ardından Aladağ kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Damla Korkmaz'ın darp sonucu yüzünde 2 kırık olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta Sinan Aladağ'ı yakaladı. 12 suç kaydı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Damla Korkmaz Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

OLAY ANINI ANLATTI

DHA'ya konuşan Korkmaz, "Ben çocuk gelişimi ve eğitimi mezunu ve anaokulu öğretmeniyim. Şu anda aktif olarak bir yerde çalışmıyorum. Ben evimden alışveriş yapmak için çıkmıştım. Çıktıktan bir süre sonra kendisi yanıma yaklaştı. Bir şeyler söyledi ama o sırada kulağımda kulaklık vardı. Korktuğum için kendisini görmezden geldim. İkinci defa sorunca bu sefer ne dediğini öğrenmek istedim. Bana 'ücretin ne kadar' dedi. 'Pardon, anlamadım' deyince 'burası Atakent mi?' diye sordu. Daha sonrasında bana ağır bir kelime kullandı. 'Etek giydiğine göre böylesin' dedi ve bana yeltenmeye başladı. Yeltenince ben de kendimi korumak için ona vurdum. O da döndükten sonra bana yumruk attı. Bu sırada yere düştüm zaten" dedi.

'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"3 AY SIVI İLE BESLENECEĞİM"

Yüzünde 2 kırığı olduğunu ve platinler takıldığını belirten Korkmaz, "3 ay boyunca sıvı ile besleneceğim. Psikolojik destek almam gerektiği de söylendi. En büyük sorunumuz 3 ay boyunca sıvı beslenecek olmam. 8 gündür hastanede tedavideydim. O anda 10 dakika boyunca kendime gelemedim. Hastanede ise sinir krizleri geçirdim, çok ağladım. Hala kendimi çok kötü hissediyorum. İnsan içine çıkarken biraz sıkıntı yaşıyorum. Umarım öyle bir ceza alır ki bir daha kadına dokunmayı aklından bile geçiremez. Umarım bundan sonra bu düşüncede olan insanlar korkar. Beni düşünemeyeceğim kadar kötü yaptı" ifadelerini kullandı.

\'\'Ücretin ne kadar\'\' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

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Son Dakika Yaşam ''Ücretin ne kadar'' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ayhan1903:
    bunu hapiste beslemek yerine sığır beslemek daha faydalı 15 0 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    yarın çıkar içerden 3 2 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    İçeride beslemekle olmuyor Had cezası gelmeli aynı şekilde ağzı burnu kırılacak bakalım bir daha yaparmı. 1 0 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    ana,babaları sıçip sokağa salıyo ailesininde ceza alması lazım böyle evlatmı yetiştirilir 0 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Öncelik ile Mağdur bayana geçmiş olsun diyeyim. Son dakika editörü bu olay bir hafta önce oldu defalarca haber yapıldı yeni haber gibi sunmak hoş değil . 0 0 Yanıtla
  • adige1864:
    anası fırlatmış bunu 0 0 Yanıtla
  • Ali Sert:
    bu kansızı hapiste vergilerimizle üç öğün beslicez. 0 0 Yanıtla
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