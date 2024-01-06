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Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
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Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre ülkemiz yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Çarşamba günü sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul\'a kar geliyor
06.01.2024 - 13:05,
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Ülkemizin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Hafta içinden itibaren ise İstanbul dahil birçok ilimizde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Trakya ve Marmara Bölgesi'nin, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Salı gününden itibaren de hava sıcaklıklarındaki azalma ile birlikte bu durumun Trakya ve İstanbul'da karla karışık yağmura dönüşeceği ifade edildi.

Ülkemiz Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava Sisteminin Etkisi Altına Giriyor

Yapılan açıklamada "Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya'da ve İstanbul'da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor" denildi.

Ülkemiz Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava Sisteminin Etkisi Altına Giriyor

"SICAKLIK 10-12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "9 Ocak Salı günü sıcaklık 10-12 derece birden düşecek ve Kıyı Ege, Akdeniz, Trakya haricinde ülkede karla karışık yağmur ve kar yağışı başlayacak. 10 Ocak Çarşamba günü de devam edecek" dedi.

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