Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul\'a kar geliyor

Ülkemizin pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Hafta içinden itibaren ise İstanbul dahil birçok ilimizde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; Trakya ve Marmara Bölgesi'nin, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Salı gününden itibaren de hava sıcaklıklarındaki azalma ile birlikte bu durumun Trakya ve İstanbul'da karla karışık yağmura dönüşeceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada "Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya'da ve İstanbul'da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor" denildi.

"SICAKLIK 10-12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "9 Ocak Salı günü sıcaklık 10-12 derece birden düşecek ve Kıyı Ege, Akdeniz, Trakya haricinde ülkede karla karışık yağmur ve kar yağışı başlayacak. 10 Ocak Çarşamba günü de devam edecek" dedi.