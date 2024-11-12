Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı - Son Dakika
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Yaşam

Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı. Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar ise İstanbul'u uyardı. Mega kentte sıcaklığın 9 dereceye kadar düşmesi beklenirken, perşembe gecesi gelecek yağış nedeniyle su baskınları olabileceği konusunda uyarı yapıldı.

12.11.2024 09:53  Güncelleme: 10:05
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edildiği bildirildi. Uzman isimden ise İstanbul için uyarı geldi.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Marmara'ya perşembe gecesi gelecek yağışın İstanbul dahil hafta sonu kuvvetleneceğini ve su baskını yapacak şiddette olacağını ifade etti. İstanbul'da sıcaklığın 9 dereceye kadar düşeceğini belirten Şen, Uludağ'da yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı

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Son Dakika Yaşam Ülkemiz genelinde hava durumu: Batıda yağış, doğuda sıcaklık artışı - Son Dakika

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