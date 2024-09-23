Ürünü tarlada kalan çiftçinin isyanı! Sözleri Dilan-Engin Polat çiftinin hoşuna gitmeyecek - Son Dakika
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Yaşam

Ürünü tarlada kalan çiftçinin isyanı! Sözleri Dilan-Engin Polat çiftinin hoşuna gitmeyecek

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Satamadığı için ürünü tarlada kalan bir çiftçi çektiği video ile tepkisini dile getirdi. "Ekmeseydin diyorlar. Haklılar, keşke ekmeseydim" diyen çiftçi, Dilan-Engin Polat çiftinin serbest kalması üzerinden göndermede bulunarak "Keşke Dilan Polat gibi güzellik merkezi açsaydım. Keşke Engin Polat gibi kara para aklasaydım" dedi.

23.09.2024 16:58
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Artan enflasyonla birlikte tüketiciler meyve ve sebzeyi ucuza alamadıkları için dert yanarken, üreticiler de yetiştirdikleri ürünleri satamadıkları için isyan ediyor. Son olarak tarlada ektiği biberleri satamadığını ifade eden bir çiftçi, duruma Dilan- Engin Polat çiftinin serbest kalması üzerinden göndermede bulunarak tepkisini dile getirdi.

Ürünü tarlada kalan çiftçinin isyanı! Sözleri Dilan-Engin Polat çiftinin hoşuna gitmeyecek

Engin Polat, Dilan Polat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ürünü tarlada kalan çiftçinin isyanı! Sözleri Dilan-Engin Polat çiftinin hoşuna gitmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Yunus Uslu:
    Haklı isyan . Bu emeklere yazık günah değil mi … millet anca yesin yediğini kimin getirdiği kimsenin umurunda değil şaka gibi 81 1 Yanıtla
  • Kadir Çelik:
    Herkesin iç sesi olmuşsun kardeş… Rabbim emeklerinizi boşa çıkarmaz inşallah. 66 0 Yanıtla
  • Ciroo Mertenss:
    Alındın, içerdesin çiftçi kardeşim. 17 16 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ne konuşmuş be helal olsun çiftçi kardeşimize doğruları söylemiş 25 0 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    ülkedeki adalet böyle işliyor zengine göre 22 0 Yanıtla
  • sezai duran:
    Kardeşimmm sonuna kadar haklısın kandırılanlardan değil hep kananlardan olduk ama artık kanmak yok ona göre haaaa. 12 1 Yanıtla
  • mevlüt türker:
    haklısın kardeşim haklısında birde siyaset yapmasan 1 8 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ:
    eskiden yol yoktu ssk batmisti'camiler ahirdi ama 2 2 Yanıtla
  • Gulsah Adisen:
    o kadar haklı ki...yazık 3 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    İşte bu doğru Olan bir çiftçi oldu yani 2 0 Yanıtla
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