Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a Ödül Getiren Proje: Ücretsiz Elektrikli Ulaşım - Son Dakika
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Yaşam

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a Ödül Getiren Proje: Ücretsiz Elektrikli Ulaşım

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım\'a Ödül Getiren Proje: Ücretsiz Elektrikli Ulaşım

Kent&Başkan Dergisi'nin Türkiye genelinde yaptığı ankette ödüle layık görülen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, projeleriyle dikkat çekti. Yüzde yüz elektrikli otobüslerle ücretsiz ulaşım sağlayan Yalım, "Halkın desteğiyle yeni bir vizyon ortaya koyduk" diyerek ödülün gururunu paylaştı.

14.04.2025 15:32
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Kent&Başkan Dergisi tarafından tüm Türkiye'yi kapsayan online bir anket düzenlendi. Büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanlarının değerlendirildiği ankete yaklaşık 4 milyon kişi katıldı. Anket sonuçlarına göre ödüle layık görülen belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen törenle bir araya geldi.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM'A ANLAMLI ÖDÜL

Anket sonuçlarına göre ödüle layık görülen isimlerden biri Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım oldu. Başkan Yalım, törende Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Yalım, "Verdiğimiz emeklerin karşılığının dikkate alınarak Kent&Başkan Dergisi'nin ve yönetim kurulunun dikkatini çekmesinden dolayı teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı. Yalım ayrıca, 4 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bu anketin halkın gerçek düşüncelerini yansıttığını vurguladı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a Ödül Getiren Proje: Ücretsiz Elektrikli Ulaşım

"YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER İLE YENİ BİR VİZYON ORTAYA KOYDUK"

Başkan Yalım, ödülün kazanılmasında etkili olan projeleri hakkında da bilgi verdi. Uşak'ta vatandaşların hastanelere, üniversite öğrencilerinin ise üniversiteye yüzde yüz elektrikli otobüslerle ücretsiz taşındığını belirten Yalım, "Bu projeyle hem vatandaşlarımıza hem de öğrencilerimize yeni bir vizyon sunduk. Yaşam kalitelerini ve konforlarını artırmak için çalışıyoruz," dedi.

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Son Dakika Yaşam Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a Ödül Getiren Proje: Ücretsiz Elektrikli Ulaşım - Son Dakika

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