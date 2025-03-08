USKEF'ten iftar buluşması: Sivil toplumdan önemli isimler bir araya geldi - Son Dakika
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Yaşam

USKEF'ten iftar buluşması: Sivil toplumdan önemli isimler bir araya geldi

USKEF\'ten iftar buluşması: Sivil toplumdan önemli isimler bir araya geldi

Uluslararası Akademik Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu (USKEF), Ramazan ayının manevi atmosferini üyeleri ve davetlileriyle paylaşmak amacıyla bir iftar programı düzenledi. İftar programı, iş dünyasından, akademiden, sivil toplum kuruluşlarından ve medyadan önemli isimleri bir araya getirdi.

08.03.2025 23:04
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Uluslararası Akademik Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu (USKEF), Ramazan ayının manevi atmosferini üyeleri ve davetlileriyle paylaşmak amacıyla 6 Mart Perşembe günü özel bir iftar programı düzenledi. Dayanışma ve dostluğun ön planda olduğu etkinlikte, katılımcılar Ramazan'ın bereketini hep birlikte yaşadı.

"BİRLİKTE NİCE GÜZEL PROJELERE İMZA ATMAYI DİLİYORUZ"

İftar programı, USKEF Genel Başkanı Öğr. Gör. Umut Elbir'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Elbir, yaptığı konuşmada federasyonun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar, uluslararası faaliyetleri ve gelecekte hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Konuşmasında USKEF'in sosyal, ekonomik ve akademik alanda köprü kurma misyonuna vurgu yapan Elbir, "Ramazan'ın birleştirici ruhunu bu anlamlı akşamda hep birlikte yaşıyoruz. Katılım gösteren herkese teşekkür ederiz. Birlikte daha nice güzel projelere imza atmayı diliyoruz," dedi.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

İftar programı, iş dünyasından, akademiden, sivil toplum kuruluşlarından ve medyadan önemli isimleri bir araya getirdi. Katılımcılar arasında USKEF Genel Başkanı Öğr. Gör. Umut Elbir'in yanı sıra katılan isimler şöyle:

- Av. Selman Yaray – USKAİD Genel Başkanı

- Hakan Gültekin – Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkanı

- Erol Aykut – RİBİAD Genel Başkanı

- Arif Ekşi – Genel Koordinatör

- Can Çobanoğlu – TÜMBİKON Başkan Vekili

- Prof. Dr. Yüksel Yalova – TÜMBİAD Başkan Vekili

- Prof. Dr. Haluk Özener – İstanbul AFAD İl Müdürü

- Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli – Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

- Prof. Dr. Kenan Aydın – Gelişim Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

- Prof. Dr. Nurettin Yiğit – Yedikule Hastanesi Başhekimi

- Mehmet Hüsrev – TÜMBİFED Genel Başkanı

- Güvenç Kurtar – A Spor TV Yorumcusu

- Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney – Öğretim Üyesi

- Ahmet Aktürk – İstanbul Müftü Yardımcısı

- Av. Bedia Teymur – Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı

- Mahmut Oral – Türk Halkları Konseyi Genel Başkanı

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

İftar programı, Ramazan ayının manevi ruhuna uygun bir atmosferde gerçekleşirken, farklı sektörlerden isimleri bir araya getirmesiyle de dikkat çekti. Katılımcılar, etkinliğin hem birlik ve beraberliği güçlendirdiğini hem de fikir alışverişi için önemli bir platform sunduğunu belirtti.

Programın kapanış konuşmasını yapan USKEF Genel Başkanı Umut Elbir, "Bu akşam burada oluşan enerji ve paylaşım, federasyonumuzun misyonunu daha ileriye taşıyacak bir motivasyon kaynağı oldu. Hep birlikte daha güzel yarınlar inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz," diyerek organizasyonun önemine vurgu yaptı.

USKEF'in düzenlediği iftar yemeği, sadece bir davet değil; aynı zamanda dostlukların pekiştiği, ortak projelerin konuşulduğu ve geleceğe dair umutların paylaşıldığı bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.

Sosyal Medya, Etkinlik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam USKEF'ten iftar buluşması: Sivil toplumdan önemli isimler bir araya geldi - Son Dakika

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