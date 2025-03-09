Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Sivet Ok:

Ne paravan ne paravan. Öndeki bir kişi kadınları dikizliyor. Fotoğrafta erkekle kadınların yan yana durdukları yerde de paravan falan görünmüyor. Bu şekilde namaz oluyor mu Alo 190 hattına sormalı tabi Pazar diye bugün beyefendiler tatildeler. Camilerden milyonlar topluyorlar fetva hattı ise mesai saatlerinde hizmet veriyor. Neden 7/24 saat değil?!