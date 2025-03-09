Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı - Son Dakika
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Yaşam

Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

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İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Valide-i Cedid Camii'nde kadınlarla erkeklerin karışık şekilde teravih namazı kıldığı iddia edildi. Üsküdar Kaymakamlığı paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatırken yapılan açıklamada "Cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği müşahede edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

09.03.2025 10:49
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Ramazan ayıyla birlikte İstanbul Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii'inde yoğunluk yaşanmaya başladı. Özellikle teravih vakitlerinde kadın ve erkek cemaatin aynı safta namaza durması ise tartışmaları beraberinde getirdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Üsküdar Kaymakamlığı inceleme başlattı.

KAYMAKAMLIK İNCELEME BAŞLATTI

Açıklama yapan Kaymakamlık, "Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde kadın erkek yan yana namaz kılmış" şeklinde görüntülerin paylaşılması üzerine başlattıkları incelemenin sonucunu paylaştı.

"CAMİ İÇERİSİNDE PARAVANLA İLAVE BÖLÜM OLUŞTURULMUŞ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir."

Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

İstanbul, İnceleme, Politika, Üsküdar, 3-sayfa, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sivet Ok:
    Ne paravan ne paravan. Öndeki bir kişi kadınları dikizliyor. Fotoğrafta erkekle kadınların yan yana durdukları yerde de paravan falan görünmüyor. Bu şekilde namaz oluyor mu Alo 190 hattına sormalı tabi Pazar diye bugün beyefendiler tatildeler. Camilerden milyonlar topluyorlar fetva hattı ise mesai saatlerinde hizmet veriyor. Neden 7/24 saat değil?! 135 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yaa imam veya görevli bunlar hatalı tamada orada kadın erkek karışık namaz kılanlar bunun bu şekilde olmadığını bilmiyorlarmı.?? 88 1 Yanıtla
  • Emre Kılıç:
    Hani paravan maravan ayrı bölüm felan yok derhal imamindan ve kim sorumluysa hemen açığa alınsın böyle bi rezillik olurmu allah aşkına iğrendim şimdi ya 48 13 Yanıtla
  • Alparslan:
    kilinsin din mi biraktiniz yaşanacak sanki 17 21 Yanıtla
  • mert çelik:
    kadınla erken karısık olarak degıl bolum bolum yanyana durmuslar camı kucuktur yer yoktur ondandır ama gelde halka anlat neyse anlatması zor 4 24 Yanıtla
  • güneş güneş:
    VAY HALİMİZE GİDİŞAT HİÇ İYİ DEGİL 6 8 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Alparslan senin belli ki dinen pek birşeyin yok sen en iyisi çamurunu geri dön 3 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bayanlar için namaz bahane maksat muhabbet olsun cenaze namazı kılmayan bayanlar artık cenaze namazı bile kılmaya başladı 1 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    iyice şirazesi kaymış her şeyin 0 1 Yanıtla
  • Batu Gun:
    ya millet ne derdinde bunlar ne derdinde..... igrenc falan yazanlar olmus sapiklar sizi 0 0 Yanıtla
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