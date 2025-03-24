''Uyarılar yapıldı, bundan sonraki süreçte söz bitti'' - Son Dakika
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Yaşam

''Uyarılar yapıldı, bundan sonraki süreçte söz bitti''

\'\'Uyarılar yapıldı, bundan sonraki süreçte söz bitti\'\'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanun dışı yayınlar yapan kuruluşlara yönelik yapılacak uyarıların sansür olmadığını vurguladı. Toplumu kin ve nefrete sevk eden yayınlara müdahale etmeye devam edeceklerini belirten Şahin, RTÜK'ün görevini anayasaya ve yasalara uygun şekilde yerine getireceğini, uyarıların ardından kararların uygulanacağını ifade etti.

24.03.2025 14:10
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 1895 yılından bu yana bakıma muhtaç yaşlılar, engelliler ve kimsesiz çocuklara yuva olan Darülaceze'de geleneksel hale gelen "Kalpten Kalbe Hep Birlikte" iftar programına ev sahipliği yaptı. Programda, kalpleri birleştiren özel bir buluşma gerçekleşti.

İstanbul'un merhamet yuvası Darülaceze'de düzenlenen iftar programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli ve birçok bürokrat, iş dünyası temsilcisi ve medya mensubu katıldı.

Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!" başlığıyla yaptığı açıklamada, kanun dışı yayın yapan kuruluşlara yönelik uygulanacak müeyyideler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Uyarılar yapıldı, bundan sonraki süreçte söz bitti'

'UYARILARIMIZI YAPTIK, BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE SÖZ BİTTİ'

Şahin, "Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum ama herhangi bir uyarıda bulunmadan yanlışları yapmalarına izin vererek, toplumu kin ve nefrete sevk etmelerine göz mü yumacağız? Asayişi sağlamaya çalışan polisimizi hedef gösteren yayınları uyarmaz mıyız?" dedi. Yayıncıların, özellikle toplumun sağduyusunu koruması gereken zamanlarda sorumluluk taşıması gerektiğini vurgulayan Şahin, RTÜK'ün bu tür yayınlara müdahale etmeye devam edeceğini belirtti.

Şahin, "Yaptığımız uyarılar sansür değildir. Eğer bu uyarıları sansür olarak görenler varsa, biz sansüre karşıyız. Yayıncılar, belirlenen sınırlar içinde özgürce yayın yapacaklardır," dedi.

"NE TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE NE DE RTÜK ESKİ RTÜK"

RTÜK Başkanı, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, kurumların da eski kurumlar olmadığını ifade ederek, "Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Kolluk kuvvetlerine küfredilen, devlet büyüklerine hakaret edilen yayınlara müsaade etmeyeceğiz," dedi.

Şahin, bundan sonra yapılacak denetimlerin anayasaya ve yasalara uygun olarak gerçekleştirileceğini ve bundan sonra uyarılar yapılmayacağını belirtti. "Açık ve net söyleyeyim: Uyarılar yaptık, bundan sonra kurula gelecek raporlar doğrultusunda kararlarımızı alacağız," dedi.

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Gündem, Eğitim, Güncel, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam ''Uyarılar yapıldı, bundan sonraki süreçte söz bitti'' - Son Dakika

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