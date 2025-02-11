Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya'nın başrolünde olduğu Uzak Şehir dizisi 13. bölümle ekrana geldi.
Reytinglerde her hafta kendi rekorunu kıran Uzak Şehir hem yeni bölüm fragmanı hem de 13. bölümle sosyal medya X'te çok konuşuldu. En çok konuşulan konular arasına giren Uzak Şehir'de Alya ile Cihan, geceyi Nergizli'de geçirdi.
Cihan'ın ateşlenmesinden sonra başından bir an olsun ayrılmayan Alya, beklemediği anda sürpriz bir hediye aldı. Alya ve Cihan'ın o anları sosyal medyada gündem olurken ikiliye yorum yağdı.
Son Dakika › Yaşam › Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın sahnesi dizinin müdavimlerini mest etti - Son Dakika
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