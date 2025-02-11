Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın sahnesi dizinin müdavimlerini mest etti - Son Dakika
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Yaşam

Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın sahnesi dizinin müdavimlerini mest etti

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Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin dün akşam yayınlanan bölümüne Alya ve Cihan'ın geceyi beraber geçirdikleri sahne damga vurdu.

11.02.2025 10:21
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Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya'nın başrolünde olduğu Uzak Şehir dizisi 13. bölümle ekrana geldi.

GECEYİ BERABER GEÇİRDİLER

Reytinglerde her hafta kendi rekorunu kıran Uzak Şehir hem yeni bölüm fragmanı hem de 13. bölümle sosyal medya X'te çok konuşuldu. En çok konuşulan konular arasına giren Uzak Şehir'de Alya ile Cihan, geceyi Nergizli'de geçirdi.

BAŞINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Cihan'ın ateşlenmesinden sonra başından bir an olsun ayrılmayan Alya, beklemediği anda sürpriz bir hediye aldı. Alya ve Cihan'ın o anları sosyal medyada gündem olurken ikiliye yorum yağdı.

Uzak Şehir\'de Alya ve Cihan\'ın sahnesi dizinin müdavimlerini mest etti

Uzak Şehir, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın sahnesi dizinin müdavimlerini mest etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • fatih mazlum:
    Ne gerizekali millet olduk allah sonumuzu hayir etson dizilerler resmen ahlaksizlik empoze edip uyutuyor bizi 19 0 Yanıtla
  • Umut:
    habere bak... 8 0 Yanıtla
  • BMA - Anthony MONTANA:
    Kesin gaz çıkarmışlardır bunlar gece yatarken! :) 5 2 Yanıtla
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