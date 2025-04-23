Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar - Son Dakika
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Yaşam

Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

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İstanbul'daki 6.2'lik depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Sözbilir, depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın bir kısmının kırıldığını söyledi. Prof. Dr. Tüysüz ise, daha büyük bir sarsıntının zayıf olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Ercan ise büyük İstanbul depreminin öncüsü olduğunu belirtti. Prof. Dr. Naci Görür ise "Fayın biriktirdiği stres artıyor" dedi.

23.04.2025 14:07
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İstanbul Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak'ta da vatandaşları sokağa döktü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü. Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.

Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne geldi. Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı. Taksim Meydanı'nda bulunan otel ve iş yerlerinde çalışanlar depremin ardından meydanda beklemeye başladı.

1 SAAT İÇİNDE 8 DEPREM

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 12.19'daki deprem: 3,9 büyüklüğünde

Saat 12.49'daki deprem: 6,2 büyüklüğünde

Saat 12.51'deki depremler: 5,9 ve 4,4 büyüklüğünde

Saat 13.01'deki deprem: 4,8 büyüklüğünde

Saat 13.02'deki depremler: 4,5 ve 4,9 büyüklüğünde

Saat 13.07'deki deprem: 3,4 büyüklüğünde gerçekleşti.

PROF. DR. SÖZBİLİR: FAYIN TÜMÜ DEĞİL BİR KISMI KIRILDI, UCUZ KURTULDUK

Depremi değerlendiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Can veya mal kaybı yaşanabilir. Ekiplerce taramalar başlamıştır. Depremin şiddetini göz önüne aldığımızda tsunami etkisini beklemiyoruz. Artçı sarsıntıların olması iyi bir şey. Deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı. Birkaç saat sonra gelen bilgiler ışığında fayın nereden ne kadarının kırıldığını daha iyi anlayacağız. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun" dedi.

PROF. DR. TÜYSÜZ: DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, "Az önce Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu, bir öncüymüş. İzlemek gerekiyor. Daha küçük depremler olursa artçı olabilir. Şu aşamada çok net bir şey söylenemez. Dikkatli olmak gerekiyor. Bu büyüklükteki bir depremin daha büyüğünü tetikleme olasılığı zayıf. Bu depremin arkasından 5'lik bir deprem beklenebilir. 4'lük bir öncüyle başladı, 6 ile devam etti. Arkasından 5 ve daha küçük depremler olası."

AHMET ERCAN: HABERCİ DEPREM

Prof. Dr. Ahmet Ercan da, büyük İstanbul Depremi öncesi 4,5, 5, 5,5 şiddetlerinde depremlerin olacağını bu depremin o depremlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Ercan, Büyük İstanbul Depremi'nin bugünden yarına olmasını beklemediğini söyleyerek, "Ama olacak" dedi.

ÜŞÜMEZSOY: MARMARA'DA DEPREMLER BİTTİ

    20 gün önce "Silivri'de 6.0-6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir" diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise "Başka bir deprem riski yok. Marmara'da depremler bitti." ifadelerini kullandı.

    NACİ GÖRÜR: FAYIN STRESİNİ ARTIRIYOR

    Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, depreme ilişkin sosyal medya hesabından "İstanbul'da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak. Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir." şeklinde paylaşım yaptı.

    CANSIZ: BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN ÖNCÜSÜ

    Haberler.com'a konuşan Doç. Dr. Sinan Cansız ise, "Bu 6.2'lik deprem büyük İstanbul depreminin enerjisini boşaltmadı. Bu sarsıntı büyük İstanbul depreminin öncüsü. 7.2 ya da 7.6 Arasında büyük İstanbul depremi yarın olabilir." dedi.

    Uzmanlardan 6.2\'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar
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    Son Dakika Yaşam Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (19)

    • 123123As:
      silivriye İmamoğlu götürüldü diye oldu hep 63 92 Yanıtla
    • Mert kursun :
      büyük sıkıntı 3 ay uzman dinleriz haberlerde yarın bütün programların konugu deprem uzmanı gelin kaynana programıda olsa farketmez 79 25 Yanıtla
    • Semih Yetkin:
      Depremcik diyelim 7.0 ve üzeri depremdir altı depremcik 17 52 Yanıtla
    • Hkn Dağ:
      İstanbul halkıda çok cesur babayiğit çıktı İstanbul aşığı delisi Erdoğanı Murat Kurumu değil Ekrem imamoğlunu seçti uygun adım yerinde say kıtta dur hatta geriye dön.İstsnbullu olsam Erdoğandan başkasına oy vermem demiyorum veremem referansları Muhteşem eğri oturalım doğru konuşalım.Hiçbir partili değilim ülke için dağa iyi çalışacak birini gördümmü kimsenin gözünün yaşına bakmam pat oyu yapıştırırım. 40 15 Yanıtla
    • caps lock:
      İkiside prof. hangisine inanacağız şimdi ? 36 14 Yanıtla
    • Kadriye Balcı:
      aynen imamoglu silivridedie oldu ne sacmaliyonz allh uyario ama anlayana bu az bile neler olacak dunyann sonu geldi 14 11 Yanıtla
    • Ali:
      Van’da 6.5 ten sonra 7.2 olmuştu herşeye hazırlıklı olmak lazım 22 2 Yanıtla
    • Fırat Helvacı:
      Şener Üşümezsoy'u tek gecerim.Ne dediyse cikti...Digerlerine baksak simdiye kadar coktan istanbul dumduz olmustu.Şener hoca 5 seneden beri istanbul depremi 1999 depreminde kirilmayan silivri kumbrgqz cukuru ve otesi olarak soyluyordu.tek parca kirilirsa 7, 2 parca kirilirsa 6.5 3 parca kirilirsa 5.siddetinde kirilacagini soyluyordu.once 3 parca kirildi 5 siddetinde , 3 saat sonra 6.2 oldu ve simdi marmarqdq deprem.riski bitti aciklamasi yapti.Aksini soyleyenlerden suphe duyuyorum. 20 1 Yanıtla
    • Onur7377:
      gündem ne güzel değişti. amerikan gemisi boğaza iki gün önce demirledi. bugün deprem. birileri gündemi değiştirmek istiyor sanırım. 9 8 Yanıtla
    • OZGUR BUYUK:
      KENT LOKANTALARI TÜM VATANDAŞLARA AÇILMIŞTIR SIĞINABİLİR 7 6 Yanıtla
    • 7zxs4mm228:
      Yerel ve merkezi yönetim iyi bir koordinasyonl çakışmalı hastane yolunu yapmayan kripto chp ile bu iş olmaz 5 6 Yanıtla
    • yobaz deşen:
      hepsi dolandırıcı 4 5 Yanıtla
    • Enver Kocadaş:
      o kadar deprem uzmanısınız bugün niye deprem olacağını söylemediniz hep kafadan sallayıp insanları kandırıp duruyorsunuz. 1 3 Yanıtla
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