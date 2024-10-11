Uzmanlardan lahmacun uyarısı: 100 liranın altında satılıyorsa sakın almayın

Yaşam

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ve kırmızı ete hile karıştıran firmaları açıklamaya başladı. Yapılan denetimlerde, bazı firmaların kırmızı et yerine tavuk eti ve hatta at eti kullandığı tespit edildi. Bu skandal, gıda güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

EN ÇOK HİLE LAHMACUNDA YAPILIYOR

Bir köfte firmasının köfte ve dönerinde domuz eti tespit edilmesi, skandalı daha da derinleştirdi. Listeye bakıldığında, en çok hilenin lahmacunda yapıldığı dikkat çekiyor. Peki, hilesiz bir lahmacunun fiyatı en az kaç lira olmalı? Ustalar, gerçek et kullanılarak yapılan bir lahmacunun en az 50-60 TL olması gerektiğini, bu fiyatın altında satılan lahmacunlardan kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

Lahmacun, içine eklenen bol baharat, soya sosu ve tavuk taşlık gibi ürünler sayesinde müşterinin sahteciliği fark etmesinin en zor olduğu yiyeceklerden biri. Kıyma katılmadan, sanki et varmış gibi bir lezzet elde edilmesi bu yöntemlerle sağlanabiliyor. Bu durum, tüketicilerin gerçek et kullanılıp kullanılmadığını anlamasını oldukça zorlaştırıyor.

60 LİRAYA DA 250 LİRAYA DA BULMAK MÜMKÜN

Fiyatı düştükçe şüpheler artıyor. Piyasada 60 liraya da 250 liraya da lahmacun bulmak mümkün. Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı tağşiş listesine göre sıklıkla kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi. Gerçek lahmacunun fiyatı, kullanılan etin kalitesine, diğer malzemelere ve işletmenin genel maliyetlerine bağlı olarak değişir.

BU FİYATIN ALTINDAYSA SAKIN ALMAYIN

Uzmanlar, maliyetler göz önünde bulundurulduğunda gerçek et kullanılan bir lahmacunun 100 TL civarında olması gerektiğini ifade ediyorlar. Daha düşük fiyatlara satılan lahmacunlarda ise tağşiş riski olabileceği belirtiliyor.