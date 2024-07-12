Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy

Vakıflardan TOGG\'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Tekirdağ'da sosyal yardım yapılan ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenledi. Şölen, 40 çocuk ve aileleriyle birlikte toplam 150 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, milli otomobilimiz TOGG ve klasik otomobillerden oluşan bir konvoy oluşturuldu. Konvoy, 'Tarihten Günümüze' temasıyla Rahmi Koç Müzesi ve Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret etti. Etkinlikler kapsamında çocuklara sünnet kıyafeti, spor ayakkabı ve bisikletler alındı.

12.07.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Tekirdağ'da sosyal yardım yapılan ailelerin çocuklarına sünnet şöleni düzenlendi.Milli otomobilimiz TOGG ve klasik otomobillerden oluşan konvoy renkli görüntüler oluşturdu…

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Tekirdağ'da kuru gıda yardımı yapılan ailelerin çocukları için sünnet şöleni düzenledi…

Sünnet şölenine 40 çocukla birlikte aile üyelerinden oluşan 150 kişi de katıldı. Çocuklara, sünnet kıyafeti, spor ayakkabı ve bisikletler alındı.

Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy

TOGG'LU "TARİHTEN GÜNÜMÜZE" KONVOYU

Sünnet şöleni ailelerin Eyüp İmareti'nde buluşmasıyla başladı…

Coşkuyla gerçekleşen sünnet şöleninde yerli ve milli otomobilimiz TOGG ve klasik otomobiller süslendi. 'Tarihten Günümüze' konvoyu oluşturuldu…

Sünnet konvoyunun ilk durağı Vakıf eserlerimiz ve Rahmi Koç Müzesi oldu. Müzede çocuklara tarihi ve yerli araçlar hakkında bilgi verildi. Öğle saatinde sünnet konvoyu Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Hem cami hem de türbe ziyaret edilerek, dualar okundu.

Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy

ÇOCUKLAR HACİVAT KARAGÖZLE EĞLENDİ

Sünnet konvoyunda yer alan çocuklar ile ailelerine Eyüp Mihrişah Valide Sultan İmareti'nde yemek verildi. İmaret bahçesine oyun parkı kurularak, mısırlar dağıtılıp çocuk müzikleri eşliğinde oyunlar oynanıp hediyeler dağıtıldı… Çocuklar palyaço ve Hacivat karagöz oyunlarıyla keyifli vakitler geçirdi.

Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy

TARİHİ VAKFIN HAYIR ŞARTI

Amasya'da 1496 tarihinde kurulan ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil edilen Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen muhteşem şölen ile gerçekleştirilmiş oldu.

Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy
Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy
Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy

Kültür, Otomobil, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:36:04. #1.12#
SON DAKİKA: Vakıflardan TOGG'lu Sünnet Şöleni: Yerli Otomobille Renkli Konvoy - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement