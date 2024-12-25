İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamayla Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurarak uyarıda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Sultangazi, Eyüp ve Sarıyer ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat) bekleniyor.
Valilik, fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat), Gökçeada ve Bozcaada'da zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yaşam › Valilikten İstanbul için fırtına uyarısı - Son Dakika
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