Vatandaşlar, hayallerini ve değişim arzularını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Vatandaşlar, hayallerini ve değişim arzularını paylaştı

Geniş Video İzle

Haberler.com ekibinin Bursa'da gerçekleştirdiği sokak röportajında vatandaşlara 'Zengin olsaydınız hayatınızda ilk neyi değiştirirdiniz?' sorusu yöneltildi. Yanıtlar, vatandaşların hayalleri ve mevcut durumları hakkındaki düşüncelerini ortaya koydu. Bazı vatandaşlar zenginlikle başkalarına yardım etmeyi ve çevreye katkı sağlamayı hayal ederken, bazıları da yaşadıkları yılları geri almayı ve hayatlarına sıfırdan başlamayı istediklerini dile getirdi.

13.08.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Vatandaşlar, hayallerini ve değişim arzularını paylaştı

Haberler.com ekibi olarak Bursa'da gerçekleştirdiğimiz sokak röportajında, vatandaşlara "Zengin olsaydınız hayatınızda ilk neyi değiştirirdiniz?" sorusunu yönelttik. Aldığımız yanıtlar, vatandaşların hayalleri ve mevcut durumları hakkındaki düşüncelerini ortaya koydu. Bazıları zenginlikle birlikte başkalarına yardım etmeyi ve çevreye katkı sağlamayı hayal ederken, bazıları da yaşadıkları yılları geri almayı ve hayatlarına sıfırdan başlamayı istediklerini dile getirdi.

Vatandaşlar, hayallerini ve değişim arzularını paylaştı

Röportaj sırasında, "Herkese iş verir ve çevreye katkı sağlardım" diyen vatandaşların yanı sıra, "Annemle başka şehirlere gitmek isterdim" ya da "Evimi, telefonumu, kıyafetlerimi değiştirmek isterdim" diyenler de oldu. Bu çeşitli cevaplar, insanların zenginlik kavramını nasıl algıladığını ve hayatlarında ne tür değişimlere ihtiyaç duyduklarını gözler önüne serdi. Her bireyin zenginlikle ilişkili farklı öncelikleri olması, toplumun ekonomik refah konusundaki geniş yelpazedeki görüşlerini yansıtıyor.

Vatandaşlar, hayallerini ve değişim arzularını paylaştı

Bazı vatandaşlar ise zengin olmanın hayatlarında büyük değişiklikler yaratamayacağını düşündüklerini ifade etti. "Zengin olamayacağımıza göre hiçbir şeyi değiştiremeyiz" şeklinde konuşan katılımcılar, mevcut durumlarını kabullenmiş bir tavır sergiledi.

Vatandaşlar, hayallerini ve değişim arzularını paylaştı

Ekonomi, Bursa, Psikoloji, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vatandaşlar, hayallerini ve değişim arzularını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sinan Zeybekler: bir insanda iman yoksa para neye yarar 8 10 Yanıtla
  • Veysi Karaman: hayal kurmayı unuttum :( 7 0 Yanıtla
  • Şükrü null: çevreme yardımcı olurum diyenler külliyen yalan, hayata yeniden başlarım diyenler hiçbir şeye başlayamazsin çünkü o hayat seni içine alır. doğru cevap olmayacak hayalleri bırak gelecek olan gerçeğe hazırlık yap 6 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Hayaller paris hayatlar türkie işte 0 0 Yanıtla
  • İSMAİL BOZKURT: Hayalleri bile fakir :) 0 0 Yanıtla

12:19 AK Parti’de sosyal medya krizi Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı AK Parti'de sosyal medya krizi! Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
11:06 İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
10:53 Suudi Arabistan Ecevit’in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü Dededen kalma arazi istimlak edildi Suudi Arabistan Ecevit'in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü! Dededen kalma arazi istimlak edildi
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
19:09 Tuzla’da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili yakalanan müteahhit tutuklandı Tuzla'da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili yakalanan müteahhit tutuklandı
19:03 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 13:07:53. #1.13#
SON DAKİKA: Vatandaşlar, hayallerini ve değişim arzularını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement