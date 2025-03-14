Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Kayseri Vergi Dairesi'nde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar ve yavaş ilerleyen sistem nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı. Saatlerce sıra bekleyen bir vatandaş, yaşanan duruma isyan etti.

"13 TANE VEZNE VAR AMA..."

Çektiği videoda "Burası Kayseri Vergi Dairesi, 13 tane vezne var ama sadece 3 tanesi çalışıyor, 10 tanesi yatıyor. Bu kadar vatandaş burada bekliyor" sözleriyle tepkisini dile getiren vatandaşın sözleri sosyal medyada viral oldu.

SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Vergi dairelerinde yaşanan bu tür yoğunluklar, özellikle vergi dönemlerinde sıkça gündeme geliyor. Vatandaşlar, işlem yapmak için saatlerce beklemek zorunda kalırken, yetkililerin çözüm üretmemesi tepki çekiyor.