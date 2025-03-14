Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı - Son Dakika
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Yaşam

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

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Kayseri Vergi Dairesi'nde uzun süren bekleyiş nedeniyle öfkelenen bir vatandaş, ''13 vezne var, sadece 3'ü çalışıyor, 10 tanesi yatıyor'' diyerek duruma tepki gösterdi. Görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

14.03.2025 10:36  Güncelleme: 10:44
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Kayseri Vergi Dairesi'nde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar ve yavaş ilerleyen sistem nedeniyle büyük mağduriyet yaşadı. Saatlerce sıra bekleyen bir vatandaş, yaşanan duruma isyan etti.

"13 TANE VEZNE VAR AMA..."

Çektiği videoda "Burası Kayseri Vergi Dairesi, 13 tane vezne var ama sadece 3 tanesi çalışıyor, 10 tanesi yatıyor. Bu kadar vatandaş burada bekliyor" sözleriyle tepkisini dile getiren vatandaşın sözleri sosyal medyada viral oldu.

SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Vergi dairelerinde yaşanan bu tür yoğunluklar, özellikle vergi dönemlerinde sıkça gündeme geliyor. Vatandaşlar, işlem yapmak için saatlerce beklemek zorunda kalırken, yetkililerin çözüm üretmemesi tepki çekiyor.

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Kayseri, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı - Son Dakika

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Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
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