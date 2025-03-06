Beytullah Şentürk, metafizik alanındaki çalışmalarıyla ödüle layık görüldü!

Yaşam

SANAT DÜNYASININ DUAYENLERİ ÖDÜL ALDI

Sunuculuğunu Bekir Aksoy, Naz Elmas ve Gökay Kalaycıoğlu'nun üstlendiği tören, birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Sanat dünyasının duayenleri Tamer Levent, Erhan Yazıcıoğlu, Halil İbrahim Ceylan ve Naz Elmas ödüle layık görülürken, tiyatro sahnesinin güçlü ismi Çiğdem Tunç da gecede onurlandırıldı.

BEYTULLAH ŞENTÜRK'E METAFİZİK ALANINDA ÖDÜL VERİLDİ

Müzik dünyasından Selen Görgüzel, Yusuf Güney, Nil Karataş ve Ferman Toprak gibi başarılı sanatçılar ödüllerini alırken, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri de metafizik âlimi Beytullah Şentürk oldu. Ezoterik bilgiler, spiritüel öğretiler ve metafizik dünyasına olan derin hâkimiyetiyle bilinen Şentürk, sadece akademik çevrelerde değil, geniş bir kitle üzerinde de büyük bir etki yaratmış durumda. Yaptığı çalışmalar ve sıra dışı analizleriyle, metafizik alanında çığır açan isimlerden biri olan Beytullah Şentürk, VIP TÜRKİYE Ödülleri'nde de büyük takdir topladı.

İş, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getiren bu ihtişamlı gece, davetlilere unutulmaz anlar yaşatırken, VIP TÜRKİYE dergisinin sektördeki köklü geçmişi ve prestiji bir kez daha gözler önüne serildi.