Vizyonsuzluğun nirvanası! Gelin ve damadın yaptıklarını izlerken utandık - Son Dakika
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Yaşam

Vizyonsuzluğun nirvanası! Gelin ve damadın yaptıklarını izlerken utandık

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Yurt dışında bir düğünde kaydedilen görüntü izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı. Konukların önünde eşine bozulmuş araç muamelesi yapan damat, getirdikleri tamir çantasındaki aletlerle sözde aracı tamir ediyormuş gibi garip hareketler sergiledi.

28.10.2024 12:22
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Farklı olmak adına yapılan düğün şovlarına bir yenisi daha eklendi. Yurt dışında kaydedilen görüntüde eşine bozulmuş araç muamelesi yapan damat, sergilediği saçma hareketlerle yok artık dedirtti.

"İYİCE SAÇMALADILAR"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Hayatımda bu kadar utanç verici bir şey izlemedim", "Vizyonsuzluk şaka mı?", "Allah'ım karşımıza aklı başında birini çıkar lütfen", "İyice saçmaladılar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Vizyonsuzluğun nirvanası! Gelin ve damadın yaptıklarını izlerken utandık

Kültür Sanat, Damatlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vizyonsuzluğun nirvanası! Gelin ve damadın yaptıklarını izlerken utandık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Murat Itibar:
    tiskiniyorum insanlik dan sizin gibi rezilller yüzünden 132 3 Yanıtla
  • Ahmet han SAÇAK:
    gelini bozmuslar demekki 103 3 Yanıtla
  • Murat:
    Igrenc ya 88 1 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Yağ kaçağı var onu tamir ediyor bence kaborta sağlam gibi ?? 72 4 Yanıtla
  • Murat:
    GAVATOOORRRRRRR 75 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bu sitenin adminin ne kullandigini merak ediyorum boyle absurd 4 5 goruntusu var hergun 49 0 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Sanki oto tamircisi otomobil tamiri yapıyor 43 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Gelin görünce Ferhat :)) 32 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Sizde Böyle Paylaşım Yaparsın Hem Konuşursunuz 22 0 Yanıtla
  • Natık Alemdar:
    Demekki bozuktur bunun neresinde acayıplık var. 1 3 Yanıtla
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