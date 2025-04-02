Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti

Geniş Video İzle

KKTC'de konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede bazı kişilerin usta sanatçının mezarı başında fotoğraf çektirmesi ve bu esnada işin zaman zaman tartışma boyutuna varması tepkiye yol açtı.

02.04.2025 16:40  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC konseri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, Konak'ın mezarı başında yaşananlar ise pes dedirtti.

MEZAR BAŞINDA FOTOĞRAF ÇEKME TARTIŞMASI

Cenaze törenine katılan bazı kişilerin, Volkan Konak'ın mezarı başında fotoğraf çektirmesi ve bu esnada işin zaman zaman tartışma boyutuna varması tepkiye yol açtı. Yaşanan durum, hem törende bulunanlar hem de sosyal medyada görüntüleri izleyenler tarafından büyük bir saygısızlık olarak değerlendirildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, cenaze törenlerinin mahremiyetine ve saygısına dikkat çekerek eleştirilerde bulundu. Birçok kişi, bu tür anlarda fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın etik olmadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

Volkan Konak\'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti

Kültür Sanat, Volkan Konak, Kalp Krizi, Magazin, Trabzon, Konak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Fahri Sağgül:
    Adamın vasiyetini niçin yerine getirmediniz vasiyeti yakılmak ve küllerini Karadeniz'e atmak değilmiydi. 78 52 Yanıtla
  • Ugur164455:
    Aklıma Filiz Akın geldi en doğrusunu o yaptı Allah rahmet eylesin Cümlesine 74 5 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Ülkesine zarar veren herkes haindir..particilik değil insanlık lazım bizlere 35 22 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    eski toprak olacaklar birde . nedir bu fotoğraf çektirme merakı .adam gitmiş .ölüye bile saygı kalmamış 43 1 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    malum kesim ne dine ne ölüye saygıları yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı

16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
16:20 Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
15:26 Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı
15:20 Katliam gibi kaza Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! Aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
14:33 Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
08:43 Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
08:42 Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
08:31 Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
08:22 IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
08:07 TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
08:06 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
07:55 Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
07:42 Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
07:41 Volkan Konak’la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV’den kovuldu Volkan Konak'la ilgili çirkin paylaşımı sonrası TV'den kovuldu
07:40 Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır Bakan Yerlikaya: Boykot çağrısı, ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 17:35:42. #7.13#
SON DAKİKA: Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement