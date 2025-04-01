Volkan Konak'ın tabutuna omuz veren Özel: Çok önemli bir yoldaşı kaybettik - Son Dakika
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Yaşam

Volkan Konak'ın tabutuna omuz veren Özel: Çok önemli bir yoldaşı kaybettik

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KKTC'deki konserinde fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için ilk tören İstanbul'da yapıldı. Konak'ın tabutuna omuz veren isimlerden biri olan CHP lideri Özel törenin ardından yaptığı açıklamada "Çok önemli bir yoldaşı kaybettik. İstanbul'un iradesine yapılan darbeye ilk tepkiyi veren sanatçılardandı. Bu ülkenin bütün haklı mücadelelerine yüreğini basan birini kaybettik" dedi.

01.04.2025 13:56
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Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak için İstanbul'da Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Konak'ın cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan gibi siyasetçi ve sanatçılar katıldı.

KONAK'IN TABUTUNA OMUZ VERDİ

Volkan Konak'ın tabutuna omuz veren isimlerden biri olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel duygu dolu anlar yaşarken, tören sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAKLI MÜCADELELERE YÜREĞİNİ BASAN BİRİNİ KAYBETTİK"

Özel "Çok önemli bir yoldaşı kaybettik. İstanbul'un iradesine yapılan darbeye ilk tepkiyi veren sanatçılardandı. Bu ülkenin bütün haklı mücadelelerine yüreğini basan birini kaybettik" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak\'ın tabutuna omuz veren Özel: Çok önemli bir yoldaşı kaybettik

Kültür Sanat, Volkan Konak, İstanbul, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Volkan Konak'ın tabutuna omuz veren Özel: Çok önemli bir yoldaşı kaybettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 34389554:
    Adam Allah sızım diyor bu tip de yoldaş diyor 17 4 Yanıtla
  • Eyup Kaya:
    ha gayret tabutuda kaldırabilirse güç kalmamış 7 2 Yanıtla
  • 220198:
    ulan adamin sanatciligi ayni olsun ama adam muhafazakar olsaydi gorurdum o zmn bakalim yoldas dermiydiniz 7 1 Yanıtla
  • 34ercan34:
    atanın yanına marş marş 1 0 Yanıtla
  • kartal1254:
    Kişi sevdiğiyle birliktedir.(Hs) İnşallah cehennemde birlikte siniz yoldaşlar.. 1 0 Yanıtla
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