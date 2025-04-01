Volkan Konak\'ın tabutuna omuz veren Özel: Çok önemli bir yoldaşı kaybettik

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak için İstanbul'da Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Konak'ın cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan gibi siyasetçi ve sanatçılar katıldı.

KONAK'IN TABUTUNA OMUZ VERDİ

Volkan Konak'ın tabutuna omuz veren isimlerden biri olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel duygu dolu anlar yaşarken, tören sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAKLI MÜCADELELERE YÜREĞİNİ BASAN BİRİNİ KAYBETTİK"

Özel "Çok önemli bir yoldaşı kaybettik. İstanbul'un iradesine yapılan darbeye ilk tepkiyi veren sanatçılardandı. Bu ülkenin bütün haklı mücadelelerine yüreğini basan birini kaybettik" ifadelerini kullandı.