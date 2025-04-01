Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı

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Volkan Konak'ın vefatının ardından ''Beni yakın'' şeklindeki sözleri tartışma yarattı. Konak daha önce verdiği bir röportajda sahnedeki söylemlerinin vasiyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtip bu sözlerinin bir sahne şovu olduğunu ifade etmişti. Konak 2020 yılında bu vasiyetiyle ilgili yapılan yorumlara, ''Seviyorum Trabzon'u. Benim yerim belli, babamın yanı'' diyerek yanıt vermişti.

01.04.2025 10:58
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Volkan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 58 yaşındaki şarkıcının yıllar önce açıkladığı vasiyeti şeklinde aktarılan sözleriyle ilgili gerçek ortaya çıktı.

Vasiyeti şeklinde aktarılan açıklamalarında, "Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne." demişti.

"SAHNEDE SÖYLEDİKLERİM ŞOVDUR"

Trabzonlu sanatçının vefatıyla birlikte sosyal medya üzerinde vasiyet tartışmaları yaşanırken, Konak'ın daha önce verdiği bir röportaj gündeme geldi. Konak yaptığı açıklamada, sahnedeki söylemlerinin bir vasiyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Sahne söylemlerinin şovdan ibaret olduğunu söyleyen Konak, "Vasiyet yok. Bir vasiyet yapacaksam da aileme yaparım. Gazino müşterisine yapmam. Oradaki bir sahne şovudur. Oradaki sözler ciddiye alınmasın. İnsanlar ya hiç konsere gitmemiş, ya tiyatro izlememiş ya da sahne şovu görmemiş. Birebir röportajda söylediklerimiz bizi bağlar. Sahnede söylediklerimiz şovdur" ifadelerini kullanmıştı.

"BABAMIN YANINDA YATACAĞIM"

Konak, 24 Şubat 2020'de verdiği bir konserde ise, vasiyeti denilen sözlerle ilgili, "Başka konu mu yok ya? Evet ben seviyorum Trabzon'u, Karadenizliyim. Benim yerim belli. Maçka Konakoğlu mezarlığı, babamın yanında yatacağım." demişti

MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

58 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının cenazesinin bu gece (Salı) memleketi Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Konak, 2 Nisan Çarşamba günü Maçka Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Güney Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Volkan Konak\'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı

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Son Dakika Yaşam Volkan Konak'la ilgili vasiyet tartışmasında gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 263471+×÷:
    çok ta fifi senin nerde yatacağın.. 39 50 Yanıtla
  • 123412:
    kötü söz sahibinindir bizden gelen tek şey Allah rahmet eylesin Allah bizi de onu da bütün müslüman kardeşlerimi de affetsin 63 1 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    yemedi değil mi...yaaaaaa...Allahın dediği olacak elbette..dönüş ona 13 4 Yanıtla
  • 7896:
    Ozaman o sahnede söyledigin devrimci sözlerin, hükümet aleyhine söylediklerin hepsi show dan ibaret. 13 3 Yanıtla
  • murat3717:
    Allah rahmet eylesin böylesi insanlar gelir geçer ama etkileri hiç geçmez çok üzüldüm insan oğlu insan Allah gani gani rahmet eylesin. 7 3 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun her canlı ölümü tadacaktır ,, Allah bizde hayırlı rahmetler versin.. 2 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Bende kötü düşündüm Müslümana yakışmaz. Memleketine sevgisini yanlış şekilde ifade etmiş. Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
  • Ferda Atım:
    Mecazi anlamda topraklarına düşkünlüğünü göstermiş sevgisini göstermiş diye düşünüyorum inancı konusunda ailesi bilir yapılacak nasıl nereye ne şekil gideceğini bize birşey düşmez iyi insandı duymadık vatana millete derdini 0 0 Yanıtla
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