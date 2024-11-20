Wanda Nara, yasa dışı bahis reklamının yüzü oldu - Son Dakika
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Yaşam

Wanda Nara, yasa dışı bahis reklamının yüzü oldu

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Mauro Icardi'nin boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yasa dışı bir bahis sitesinin reklamını yaptı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Nara, bu paylaşımını beş saat sonra kaldırdı.

20.11.2024 15:11
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, her hamlesiyle ayrı bir olay oluyor.Icardi'nin 77 milyon euroluk servetinin en az 38.5 milyon eurosunu nafaka olarak istediği konuşulan Wanda sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

"YASA DIŞI BAHİS SİTESİNİN REKLAMINI YAPTI" İDDİASI

İddialara göre, Wanda Nara sosyal medya hesabından, yasa dışı bir sanal bahis sitesinin reklamını yaptı. 16 milyondan fazla takipçisi bulunan Arjantinli fenomen, paylaştığı gönderinin ardından hızla eleştirilerin hedefi haline geldi. Reklam paylaşımının hemen ardından, bahis sitesi de sosyal medya hesabından "Wanda Nara'nın en sevdiği oyunlardan biri olan [oyun adı] sizleri bekliyor" şeklinde bir açıklama yaparak durumu destekledi. Ancak Wanda Nara, bu paylaşımını beş saat sonra kaldırdı.

Wanda Nara, yasa dışı bahis reklamının yüzü oldu

Wanda Nara'nın adı, yasa dışı bahse teşvik suçlamalarıyla anılmakla birlikte, Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu. Ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla gözaltına alınmış ve ardından ev hapsine alınmıştı. Ortaç'ın tüm konserleri iptal edilirken, Erbil'in programı da yayından kaldırıldı.

Wanda Nara, yasa dışı bahis reklamının yüzü oldu
Wanda Nara, yasa dışı bahis reklamının yüzü oldu

Sosyal Medya, Mauro Icardi, Wanda Nara, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Wanda Nara, yasa dışı bahis reklamının yüzü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Genç:
    bu site çılgın gibi wandayı takip ediyor:) 2 0 Yanıtla
  • Şeyhmuz Eroğlu:
    Bize göre yasadışı adamlarda resmi site yaptığınız habere düzgün bakın 0 1 Yanıtla
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