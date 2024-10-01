Nasıl para kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor

Yaşam

Japonya'da kendisini yalnız insanlara kiralayan ve 'hiçbir şey yapmamak' için onlardan para alan adam, büyük ilgi konusu oldu. Tek seansı 2.400 TL olan adam, işi gereği hiçbir şey yapmadan sadece yalnız insanların bir gününe eşlik ederek para kazanıyor. Bu durum eleştirilere maruz kalırken birçok insan hayretler içinde kaldı.

40 yaşındaki Shoji Morimoto, 2018 yılından bu yana Japonya'da oldukça sıra dışı bir hizmet sunuyor. Yalnız insanlara sunduğu arkadaşlık hizmeti sayesinde Morimoto, seans başına 70 dolar (2.394 TL) kazanıyor.

40 yaşındaki Shoji Morimoto, 2018 yılından bu yana son derece ilginç bir işe sahip. Japonya'da yaşayan adam yalnız insanlar tarafından kiralanıyor ve seans başına 70 dolar (2.394 TL) kazanıyor. Morimoto, mesai saatleri içinde çok fazla konuşmadığını ve müşterisi sohbet başlatmadığı sürece asla sohbet başlatmayacağını, müşterileri yakından tanımak istemediğini belirtti. Morimoto çoğunlukla yalnız bir kişinin yemek yemesine eşlik etmek, maratonun sonunda onu karşılamak, çalışırken yanlarında oturmak veya dertlerini dinlemek için işe alınıyor.