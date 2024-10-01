Nasıl para kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor - Son Dakika
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Yaşam

Nasıl para kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor

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Japonya'da yaşayan bir kişi, yaptığı işle duyanları oldukça şaşırtıyor. Kendisini yalnız insanlara 'hiçbir şey yapmamak' amacıyla kiralayan adam, bu hizmeti tek seansı 2.400 TL karşılığında veriyor. Hayrete düşüren işini 'Yalnız insanlara arkadaşlık hizmeti sunmak' olarak tanımlıyor.

01.10.2024 18:46  Güncelleme: 19:18
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Japonya'da kendisini yalnız insanlara kiralayan ve 'hiçbir şey yapmamak' için onlardan para alan adam, büyük ilgi konusu oldu. Tek seansı 2.400 TL olan adam, işi gereği hiçbir şey yapmadan sadece yalnız insanların bir gününe eşlik ederek para kazanıyor. Bu durum eleştirilere maruz kalırken birçok insan hayretler içinde kaldı.

Kendisini kiraladığını duyanlar kulaklarına inanamıyor

40 yaşındaki Shoji Morimoto, 2018 yılından bu yana Japonya'da oldukça sıra dışı bir hizmet sunuyor. Yalnız insanlara sunduğu arkadaşlık hizmeti sayesinde Morimoto, seans başına 70 dolar (2.394 TL) kazanıyor.

40 yaşındaki Shoji Morimoto, 2018 yılından bu yana son derece ilginç bir işe sahip. Japonya'da yaşayan adam yalnız insanlar tarafından kiralanıyor ve seans başına 70 dolar (2.394 TL) kazanıyor. Morimoto, mesai saatleri içinde çok fazla konuşmadığını ve müşterisi sohbet başlatmadığı sürece asla sohbet başlatmayacağını, müşterileri yakından tanımak istemediğini belirtti. Morimoto çoğunlukla yalnız bir kişinin yemek yemesine eşlik etmek, maratonun sonunda onu karşılamak, çalışırken yanlarında oturmak veya dertlerini dinlemek için işe alınıyor.

Nasıl para kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor

Japonya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nasıl para kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İbrahim Yıldırım:
    Bende yanlızım bedava gelip bende muhabbet edebilirz çayda demlerim. 6 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nasıl para kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor - Son Dakika
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