Türkiye genelinde birçok ilde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte, rüzgarın etkisinin artması yangın bölgelerindeki tehlikeyi artırıyor.
İzmir'in farklı noktalarında çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılırken, özellikle Mesudiye bölgesindeki yangının 19 saattir sürdüğü bildirildi. Kuvvetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.
Bu bölgelerde rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden 40–70 km/saat hızla esmesi, yer yer fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Parçalı bulutlu, kuzeyli rüzgarlarla birlikte kısa süreli fırtına bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, ancak kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar uyarısı mevcut.
Açık hava etkili; Toroslar mevkiinde fırtına beklentisi var.
Parçalı bulutlu, Sivas ve Kayseri çevrelerinde akşam saatlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.
Doğu ve Orta Karadeniz genelinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur görülebilir.
Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. 2500 metre üzeri yüksek kesimlerde gece saatlerinde karla karışık yağmur görülebilir.
Genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Son Dakika › Yaşam › Yangın bölgelerinde mücadele sürerken Meteoroloji'den kötü haber geldi - Son Dakika
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