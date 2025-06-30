Yangın bölgelerinde mücadele sürerken Meteoroloji\'den kötü haber geldi

Türkiye genelinde birçok ilde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte, rüzgarın etkisinin artması yangın bölgelerindeki tehlikeyi artırıyor.

İZMİR'DE YANGIN 19 SAATTİR SÜRÜYOR

İzmir'in farklı noktalarında çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılırken, özellikle Mesudiye bölgesindeki yangının 19 saattir sürdüğü bildirildi. Kuvvetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

FIRTINA UYARISI YAPILAN BÖLGELER;

Bu bölgelerde rüzgarın kuzeyli ve güneyli yönlerden 40–70 km/saat hızla esmesi, yer yer fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara:

Parçalı bulutlu, kuzeyli rüzgarlarla birlikte kısa süreli fırtına bekleniyor.

Ege:

Az bulutlu ve açık, ancak kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar uyarısı mevcut.

Akdeniz:

Açık hava etkili; Toroslar mevkiinde fırtına beklentisi var.

İç Anadolu:

Parçalı bulutlu, Sivas ve Kayseri çevrelerinde akşam saatlerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

Karadeniz:

Doğu ve Orta Karadeniz genelinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur görülebilir.

Doğu Anadolu:

Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. 2500 metre üzeri yüksek kesimlerde gece saatlerinde karla karışık yağmur görülebilir.

Güneydoğu Anadolu:

Genel olarak az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.