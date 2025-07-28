Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı

Mustafa Görmüş:

gittiğiniz gün bu ülkenin kurtuluşudur. siz ne yapıyosanız gelende aynısını yapacak badem bıyık bırakıyosunuz diye tutuklayacak sizi o zaman yandaşlarınız din elden gidiyor diyecek. elhamdülillah müslümanım sizin döneminizdeki kadar hiçbir iktidar döneminde dinsiz nesil yetişmedi, adalet dediniz kimsenin adalete inancı kalmadı