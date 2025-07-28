Orman yangınlarına ilişkin, sosyal medya platformu X üzerinden provokatif paylaşımlar yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Manipülatif Paylaşım Yapan Hesapların %36'sı BOT hesap" 01-28 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya platformlarında, yangınların söndürülmesine yönelik yürütülen çalışmaları itibarsızlaştırıcı ve kamu kurumlarını hedef alan manipülatif içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yaşam › Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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