Jestleri de küçük kekle su! Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi

Yaşam

Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 22.30'da olan bir uçuşunu iki defa erteleyerek 01.30'a erteledi. Yolculara geç bilgilendirme yaparak süreci iyi yönetemeyen Pegasus'un jest olarak da küçük bir kek ile bir bardak su vermesi iyice çileden çıkardı.

İKİ DEFA RÖTAR YAPTI, YOLCULAR İSYAN ETTİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'nın yaptığı rötarlar nedeniyle yolcular çileden çıktı. Şirket, saat 22.20'daki seferini önce 23.25'e aldı. Uçağa binmeyi bekleyen yolcular kısa süre sonra ikinci bir şok yaşadı. Pegasus, bu kez de seferi 01.30'a erteledi. Şirket rötar bilgisini yolculara geç mesaj atarak mağduriyeti de katladı.

SADECE KÜÇÜK KEKLE SU VERDİLER

Pegasus'un yaptığı rezillik bununla da sınırlı kalmadı. Rötar nedeniyle yolculara jest yapacağını ve ücretsiz ikramda bulunacağı anonsunu yapan Pegasus, sadece küçük bir kek ile bir bardak su verdi.

"BU BİR RÖTAR DEĞİL RESMEN İPTAL"

Çileden çıkan yolcular, "Bu bir rötar değil resmen iptaldir. Bize baştan iptal edildiğini söyleseler belki de bir sonraki güne planlarımızı yapar ya da başka havayolu ile uçuşumuzu gerçekleştirir mağdur olmazdık." dedi.

YOLCULAR CİMER'E ŞİKAYET EDECEK

Yaşadıkları mağduriyetin ardından yolcular harekete geçti. Yolcular, Pegasus'u CİMER'e şikayet edeceğini söyledi.