Jestleri de küçük kekle su! Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi - Son Dakika
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Yaşam

Jestleri de küçük kekle su! Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi

Jestleri de küçük kekle su! Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 22.30'da olan Pegasus'un bir seferi önce 23.25'e ardından 01.30'a ertelendi. Pegasus Havayolları, yolculara rötar bilgisinin olduğu mesajı geç atarak mağduriyeti katlarken, vatandaşlar havalimanında saatlerce uykusuz kaldı. Rötar nedeniyle yolcularına jest olarak ücretsiz ikramda bulunacağı anonsunu yapan Pegasus, sadece küçük bir kek ve su verdi. Havalimanında saatlerce bekleyen yolcular Pegasus'a resmen isyan etti.

21.07.2024 23:27
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Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 22.30'da olan bir uçuşunu iki defa erteleyerek 01.30'a erteledi. Yolculara geç bilgilendirme yaparak süreci iyi yönetemeyen Pegasus'un jest olarak da küçük bir kek ile bir bardak su vermesi iyice çileden çıkardı.

İKİ DEFA RÖTAR YAPTI, YOLCULAR İSYAN ETTİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'nın yaptığı rötarlar nedeniyle yolcular çileden çıktı. Şirket, saat 22.20'daki seferini önce 23.25'e aldı. Uçağa binmeyi bekleyen yolcular kısa süre sonra ikinci bir şok yaşadı. Pegasus, bu kez de seferi 01.30'a erteledi. Şirket rötar bilgisini yolculara geç mesaj atarak mağduriyeti de katladı.

SADECE KÜÇÜK KEKLE SU VERDİLER

Pegasus'un yaptığı rezillik bununla da sınırlı kalmadı. Rötar nedeniyle yolculara jest yapacağını ve ücretsiz ikramda bulunacağı anonsunu yapan Pegasus, sadece küçük bir kek ile bir bardak su verdi.

Jestleri de küçük kekle su! Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi

"BU BİR RÖTAR DEĞİL RESMEN İPTAL"

Çileden çıkan yolcular, "Bu bir rötar değil resmen iptaldir. Bize baştan iptal edildiğini söyleseler belki de bir sonraki güne planlarımızı yapar ya da başka havayolu ile uçuşumuzu gerçekleştirir mağdur olmazdık." dedi.

YOLCULAR CİMER'E ŞİKAYET EDECEK

Yaşadıkları mağduriyetin ardından yolcular harekete geçti. Yolcular, Pegasus'u CİMER'e şikayet edeceğini söyledi.

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Son Dakika Yaşam Jestleri de küçük kekle su! Pegasus, yaptığı rötarlarla yolcuları isyan ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Android Adana: Yatın Kalkın Ucuza Uçuuorsunuz Şu Firma Sayesinde, Pegasus Olmasaydı Emin Olun THY'den Pahalılıktan Dolayı Bilet Alamazdınız. Bugün THY'ye Ucuza Biniliyorsa Bunun Tamamen Sebebi Pegasustur. Onlarda Keyfi Olarak Yapmıyor Bu Gecikmeleri, Bir Önceki Bacakta Uçak Bir Şekilde Aksıyor Veya Aksatılıyor, İster İstemez Bir Sonraki Seferlerde Aksıyor. Tamam Kek Doğru Değil Ama Haber Yapmayada Değecek Bir Durum Değil Bence. Bizi Artık Rahatlık Rahatsız Ediyor, Rahatlığa Alıştık Artık Konfor Arıyoruz Maalesef. VesSêlam ???? 61 30 Yanıtla
    Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Çok guzrl ifade etmişsiniz. Güya uçuşlarını başka havayolu ile gerçekleştirirlermis! Güldürmeyin yahu altı üstü 3 saat beklemişsiniz bir daha bilet falan da almazdınız boş yapmayın 15 14 Android Adana: SONER Bey Pegasusta Çalıştığım Falan Yok Ama Pegasusa Son Zamanlarda Dayatılan Birşeyler Var Maalesef. Şu Şirketi Son Zamanlarda Rekabet Uğruna Sürekli Bir Karalama Haberleri Okuyorum. Gecikmeler Yaşanması İçin Bu Firmaya Kasti Bir Baskı Uygunlandığından Şüphem Yok. Sektöre Yakınım Ama Taraf Tutmuyorum. Dediğim Gibi THY Bugün Ucuz Bilet Satıp, Ucuza Uçulabiliyorsa Bunun Temel Sebebi Pegasustur. Velhasılı Kelam Bir Kek İçin Şu Firmayı Gömmemek Lazım, Sahip Çıkmak Gerek. Bu Firmaya Gerçekten Zarar Verilme Gayreti Var Son Zamanlarda. THY nin Tek Tekel Oldurma Gayreti Var Gibi. İlk Yorumda Belirttiğim Gibi, Bize Gerçekten Rahatlık Batıyor, Artık Konfor Arıyoruz Maalesef. 13 7 soner: Saçma Bir yemek bile mi veremiyorsun koskoca pegasus Bir yemekle zarar mı edecek Sen herhalde Pegasus’ta çalışıyorsun 8 6
  • Servet Gemici: Otobüs firmaları bile kek ve suyu ücretsiz veriyor. Ne büyük jest 34 7 Yanıtla
  • Yusuf Büyükçelik: Rötar olmazsa bile 2 saat önceden havalimanında ol derler havalimanına gitmek için evden de iki saat erken çık uçağa biniş iniş valiz bekle indiğin havalimanından gideceğin adrese de en az 2 saat ne anlamı kaldı uçakla gitmenin otobüs candır 9 6 Yanıtla
    Kemal Demir: Otobüs fakirler için ulaşım aracıdır. Umut fakirin ekmeğidir. 5 6
  • Nejdet Aydemir: 9 temuzda 2 saat rötar yaptı malatya da geç kaldık 600 tl taksi parası verdim Yolcular 1 dakika geç kalsa sistemi kapatıp biletini yakması nı çok iyi bilirler Açil çözüm bulunmalı 13 1 Yanıtla
  • MEHMET SALTIK İZMİR VELİKAN: Malesef Pegasus hep böyle bence denetlemeye tabi tutulması gerekiyor geçen ay bizde Sabiha gökçenden İzmir’e yolculuk edecektik tam üç defa rötar yaptığı yetmezmiş gibi tam üç defa biniş kapısı değişti yolcular ordan oraya koşturmaktan bıktılar 10 2 Yanıtla
  • Nilay Cift: 2 sene önce Pegasus ile Almanya düsseldorftan Samsun’a uçtuk. Eğer THY Almanya veya Hollanda’dan Samsun’a direkt uçuş yapsaydı asla Pegasus ile uçmazdım. Fakat maalesef yalnızca Pegasus veya corendon Almanya’dan direkt Samsun’a uçuş yapıyor. O da hep belirli bir gün ve belirli bir saatte. Uçuşumuz 20.50 saatinde olacaktı. Uçağa bindik yerleştik fakat uçağımızı iten o araba (adını unuttum) yoktu. Uçağımız saat 23.45de kalktı. 2 saat uçağın içinde beklemek zorunda kaldık ve bir damla su ikramında bulunmadılar. Su istedim parayla sattılar. Tamam anlıyorum charter uçuşu ucuz vesaire ama biz de çocuklar da mağdur durumdaydık. Bari bir su ikram etseydiniz. Evet ucuza uçuyoruz ama rezil de oluyoruz. Keşke Thy direkt uçsa Samsun’a da biz de bu perişanlığı yaşamasak. 7 2 Yanıtla
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