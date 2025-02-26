Yaren çadırında şaşkına uğratan ses! Gözünü kapatıp dinleyenler Ferdi Tayfur sandı - Son Dakika
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Yaşam

Yaren çadırında şaşkına uğratan ses! Gözünü kapatıp dinleyenler Ferdi Tayfur sandı

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Çankırı Şabanözü'ndeki Türkiye'nin en büyük yaren çadırında ''Gözlerinizi kapatın Ferdi Tayfur'u dinliyor gibi olacaksınız'' anonsuyla sahneye çıkan yarenlerden biri, sesinin Ferdi Tayfur'a olan benzerliğiyle herkesi şaşırttı.

26.02.2025 18:00
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Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin 21-24 Şubat tarihleri arasında Çankırı'da düzenlemiş olduğu çalıştayda gazetecilerin uğrak noktalarından biri de Şabanözü İlçesindeki 3 bin metrekare açık, 300 metrekare kapalı alana sahip Gürpınar Yaren ve Kültür Çadırı oldu.

FERDİ TAYFUR ŞAŞKINLIĞI

Yaren geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağlayan Gürpınar Yaren ve Kültür Çadırı'nda sahne alan yarenlerden biri, sesiyle geceye katılan herkesi şaşırttı. "Gözlerinizi kapatın Ferdi Tayfur'u dinliyor gibi olacaksınız" anonsuyla sahneye çıkan yaren, geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Yaren çadırında herkesi şaşkına uğratan ses! Gözünü kapatıp dinleyenler Ferdi Tayfur sandı

GECEYE KATILIM BİR HAYLİ YOĞUNDU

Programa, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Kalfat Belde Belediye Başkanı Salim Doğan, MHP Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Harun Demirtaş, AK Parti Şabanözü İlçe Başkanı Yüksel Yarbaşı, Orta Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Kıratoğlu, Gürpınar Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zafer Onay, Nisa Dental Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uslu, iş insanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaren çadırında herkesi şaşkına uğratan ses! Gözünü kapatıp dinleyenler Ferdi Tayfur sandı

Gürpınar Yaren Meclisi Büyük Başağası Fatih Tezcan ve Küçük Başağası Fevzi Akman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu anlamlı etkinlikte, geleneksel Türkmen motifleriyle bezeli çadırın içinde kültürel sohbetler yapıldı, halk oyunları sergilendi ve misafirlere yöresel ikramlarda bulunuldu.

Yaren çadırında herkesi şaşkına uğratan ses! Gözünü kapatıp dinleyenler Ferdi Tayfur sandı

Yaren Meclisinde bulunan 200'e yakın kişi kendisini tek tek tanıtarak, birlik, beraberlik ve dayanışmaya katkı sağlandı. Ayrıca büyük bir bütçe ile hayırseverlerin katkıları ile yapılan Türkmen Çadırı ve Yaren Evi'nin kalan borçları için gönüllü olarak bağış alınırken, toplantıya katılan en küçük çocuktan, ekonomik olarak en güçlü iş insanına kadar herkesin kendi bütçesi ölçüsünde katkıda bulunmak istemesi de kültürümüzün yaşatılması için yapılan güzel çalışmaların desteklenmesi noktasında insanların göstermiş olduğu özveri ve fedakarlığın en büyük göstergesi oldu.

PEKİ NEDİR BU KÜLTÜR?

Çankırı Ülkemizin geleneksel kültürünün sürdürüldüğü ve korunduğu yörelerimizden birisidir. Yaran; Çankırı'nın geleneksel kültürünün en önemli simgesidir. Ahilik kültürüne bağlı özellik gösterir. Yaran iki temel kaynaktan beslenir. Birisi Türk töresi, yani eski gelenek ve göreneklerimiz, diğeri İslami inanışlar. Bunlar Ahilik ve fütüvvetçiliktir. Türk İslam sentezinin en güzel örneği Yaran Kültürü'dür diyebiliriz. Konukseverlik, cömertlik, cesaret, kahramanlık, yiğitlik, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik, sevgi, saygı, istikrar, düzeni bozacak davranışlardan uzak durma, merhamet, bencil olmama ve tevazu Yâran'ın beslendiği ana kaynaklardır. Bu değerler Türk Kültürünün sembolleridir. Bu açıdan Çankırı Yaran Kültürü; Türk Kültürünün simgesi olmuştur. Dolayısıyla Yaran; Milli Kültür simgesidir diyebiliriz.

Yaren çadırında herkesi şaşkına uğratan ses! Gözünü kapatıp dinleyenler Ferdi Tayfur sandı

Yaran; eğlence, dinlenme, yardımlaşma, eğitim, toplumsal dayanışma, güzel sanatlar, musiki, edebiyat, gibi yönleriyle gerçek bir kültürel öğeler bileşimidir. Çok boyutludur. Çankırı ve genelinde yaran geleneği gönüllülük esasıyla yaşatılmaktadır. Kendine özgü olarak örgütlenmiş, üyelerinin kendi dilekleriyle katıldığı sürekli bir topluluktur. Yüz yüze, kendi ihtiyaçlarını giderici, geleneğin sürdürülmesi için uğraş veren yaran üyeleri, ilgi birliği, toplumsallaşma ve inançların pekiştirilmesi gibi önemli insani özelliklerin gelişmesine vesile olurlar.

Yaren çadırında şaşkına uğratan ses! Gözünü kapatıp dinleyenler Ferdi Tayfur sandı

Ferdi Tayfur, Kültür Sanat, Şabanözü, Türkiye, Çankırı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yaren çadırında şaşkına uğratan ses! Gözünü kapatıp dinleyenler Ferdi Tayfur sandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Casper:
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