Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın organlarının, demokratik toplumun vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.

"EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLARIM"

Gazetecilerin aynı zamanda kamu hizmeti sunduğuna işaret eden Akarca, şunları kaydetti: "Kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın organları, demokratik toplumun vazgeçilmez unsurudur. Aynı zamanda kamu hizmetini sunan gazetecilerin, medya etik kurallarını göz önünde bulundurarak haber yapma ve objektif değerlendirmelerle toplumu bilinçlendirme sorumlulukları vardır.Bilginin yayılma hızına yetişilemeyecek şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Bu düşüncelerle, kamuoyunu aydınlatmak için mesai gözetmeksizin, her koşulda ve sorumluluk duygusu içinde çalışan değerli basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım."