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Yargıtay dergisinin Cumhuriyet'in 100. yılına özel sayısı yayımlandı - Son Dakika
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Yargıtay dergisinin Cumhuriyet'in 100. yılına özel sayısı yayımlandı

Yargıtay Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Yargıtay dergisinin özel sayısını yayımladı.

Yargıtay dergisinin Cumhuriyet\'in 100. yılına özel sayısı yayımlandı
09.01.2024 - 16:08,
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Yargı ve öğretinin etkileşiminin artırılarak Yargıtay içtihatlarının yaygınlaştırılması amacıyla yayınlanan Yargıtay Dergisi'nin 100. yıl özel sayısında, akademisyenler ve hukukçular tarafından kaleme alınan 12 hakemli ve 6 hakemsiz makaleye yer verildi.

"100'ÜNCÜ YILIN COŞKUSUNU OKURLARIMIZLA PAYLAŞIYORUZ"

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, derginin ön sözünü yazarak şu ifadeleri kullandı: "Hukuk; yasama, yargı ve öğretinin meydana getirdiği bir eser olup, iyi işleyen bir hukuk sistemi için yasama ve yargı ne kadar önemliyse doktrin de o kadar önemlidir. Özellikle zengin içerikli ve kaliteli bilimsel görüşler ile yargı uygulamasının uyumu, iyi işleyen bir hukuk sisteminin olmazsa olmaz koşuludur. 1975 yılından itibaren yayın hayatına kesintisiz olarak sürdüren ve 48'inci yılını kutlayan Yargıtay Dergisi 2016 yılından itibaren 'hakemli' olarak yayınlanmaktadır. Yargıtay Dergisi'nin bu özel sayısı ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl coşkusunu okurlarımızla paylaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz."

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