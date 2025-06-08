Yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek'in 1 ay önceki konuşması duygulandırdı - Son Dakika
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Yaşam

Yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek'in 1 ay önceki konuşması duygulandırdı

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Yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek\'in 1 ay önceki konuşması duygulandırdı
08.06.2025 08:03  Güncelleme: 08:15
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Yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek\'in 1 ay önceki konuşması duygulandırdı
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Evinde elektrik akımına kapılan ve yorun bakımda yaşam mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 1 ay önce yaptığı açıklama dikkat çekti. Zeyrek, "Allah uzun ömür versin ama bu koltuktan indikten sonra evlatlarımla ailemle birlikte bu şehirde yaşayacağım. Nasip olursa da bu şehirde vefat edeceğim" demişti.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin yoğun bakımında tedavisine devam edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu ciddiyetini koruyor.

Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzda oluşan arıza için makine dairesini kontrol etmek istedi ve o sırada elektrik akımına kapıldı. 48 yaşındaki Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Zeyrek'in 70 dakika boyunca kalbinin durduğu ifade edildi.

"KRİTİK DURUM SÜRMEKTE"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, dün gece hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtti.

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullandı.

Zeren, Ferdi Zeyrek'in hastaneye getirildiğinde kalbinin durmuş olduğunu ifade ederek, "Bilinci kapalı geldi. Şu anda uyutuluyor." dedi.

Yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek'in 1 ay önceki konuşması duygulandırdı

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "ECMO uygulamasına karar verildi. Sabaha karşı da ECMOuygulamasına başlandı. Hastamızın egmo uygulamasından sevindirici haber alındı. Güzel bir tansiyon basıncı oluşturabildik. İdrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle diyaliz sistemini kurduk.

Yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey değişebilir. Genel durumu kritik. Net bir şey söylemek çok doğru olmaz ama gelişmeler sevindirici. Yapılması gereken tüm işlemler yapılıyor." dedi.

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Zeyrek'in evinin bahçesindeki havuzun makine dairesi görüntülendi.

Yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek'in 1 ay önceki konuşması duygulandıdı

İLK İNCELEME TAMAMLANDI

Ferdi Zeyrek'in yaşadığı sitede, havuzun makine dairesinde de ilk inceleme yapıldı. İncelemeden çıkan sonuçlar ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kaza ile ilgili savcılık teknik ön soruşturması için EMO üyesi deneyimli bir meslektaşımızın da dahil olduğu bir heyet görevlendirilmiş olup, detaylı rapor zaman içinde çıkacaktır.

"ELEKTRİK TESİSATINDA PASLANMA, MOTORDA KAÇAK VAR"

İlk bulgulara göre, elektrik tesisatında ve koruma ekipmanlarında paslanma gözlemlenmiş olup, elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür. Yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğu ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığı anlaşılmaktadır."

"NASİP OLURSA BU ŞEHİRDE VEFAT EDECEĞİM"

Öte yandan Zeyrek birkaç ay önce düzenlediği basın toplantısında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Zeyrek duygusal konuşmasında, "Bu koltuklar gelip geçici. Önemli olan bu koltuklar geçtikten sonra bir başkanın karnesinin nasıl olduğudur. Ben de sizler gibi şehrim Manisa'yı çok seviyorum, bizim gidebilecek başka bir yerimiz yok. Allah uzun ömür versin ama bu koltuktan indikten sonra evlatlarımla ailemle birlikte bu şehirde yaşayacağım. Nasip olursa da bu şehirde vefat edeceğim" demişti.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Zeyrek 3 kız babasıdır.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa'da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği'nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu'na seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü'nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

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Son Dakika Yaşam Yaşam mücadelesi veren Ferdi Zeyrek'in 1 ay önceki konuşması duygulandırdı - Son Dakika

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