İnsan enerjisi, frekanslar ve olumlu düşüncenin gücü üzerine pek çok teori bulunuyor. Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, Haberler.com stüdyosunda Dilşad Özcan'a, enerjinin insan hayatındaki rolünü ve bilinçli frekans yönetiminin önemini anlattı.
Yasemin Akpınar, sağlıklı insanların 7 metre 40 santimetreye kadar ulaşan bir aurası olduğunu belirtti. Titreşimi yüksek insanların daha güçlü bir enerji alanına sahip olduğunu söyleyen Akpınar, "Aurayı genişletip kendi zırhınızı güçlendirebilirsiniz" dedi.
Akpınar, manifestlerin doğru şekilde ve kalben yapıldığında gerçekleştiğini ifade etti. "Yapabilirim dediğinizde beyinde yüz milyon hücre çalışmaya başlıyor" diyen Akpınar, bilinçaltının yönlendirilmesinin kişinin yaşamında önemli değişiklikler yaratabileceğini dile getirdi.
Bilinçli enerji yönetiminin hayatı şekillendirdiğini söyleyen Akpınar, kişisel dönüşümün önemini vurguladı. "Frekansınız yükselirse seçenekleriniz artar" diyen Akpınar, bireylerin kendi enerjilerini doğru yönlendirmeleri halinde hayatlarındaki senaryonun da değişebileceğini belirtti.
Son Dakika › Yaşam › Yasemin Akpınar: Frekansınız yükselirse seçenekleriniz artar - Son Dakika
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