Yazar Gökçe Şingin: Yazdığım her kitabı sokak hayvanlarına ithaf etmek istiyorum

Yaşam

Trump\'ın Başbakan Trudeau ile ilgili sözleri gündem oldu

Yazar Gökçe Şingin, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olarak yazarlık serüvenini anlattı.

"NİNEMİN VASİYETİ İLE YAZMA YOLCULUĞUM BAŞLADI"

Şingin, yazma isteğinin ninesi tarafından vasiyet edildiğini belirterek, "Ninemin kitap yazmamla ilgili bir vasiyeti vardı. Bu vasiyet, kaleme sarılmamda en büyük motivasyonum oldu." ifadelerini kullandı.

"RÜYAMDA GÖRDÜĞÜM ŞEYLERİ YAZDIĞIM ÇOK OLMUŞTUR"

Kitaplarının yazım sürecinde sık sık rüyalarından ve ruhsal deneyimlerinden ilham aldığını söyleyen Şingin, "Sabah kalktığımda rüyamda gördüğüm şeyleri yazdığım çok olmuştur. Astral seyahat ya da ruh buluşması mı bilmiyorum, ama yazılarım planladığımın dışında bir şekilde gelişiyor. Kitabımın yarısının bana yazdırıldığını düşünüyorum." dedi.

"YAZDIĞIM HER KİTABI SOKAK HAYVANLARINA İTHAF ETMEK İSTİYORUM"

Kitaplarının isimlerini belirledikten sonra hikayelerini bu çerçevede örmeye başladığını ifade eden Şingin, yazdığı her kitabı sokak hayvanlarına ithaf etmek istediğini dile getirdi. Şingin, "Hayatım boyunca sağlığım ve aklım el verdikçe gerek tedavileri, gerek mamaları, gerek barınmaları ne gerekiyorsa, ben bu işlerden cebime para girsin istemiyorum." ifadeleri ile duyarlılığını vurguladı.