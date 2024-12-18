Yazar Gökçe Şingin: Yazdığım her kitabı sokak hayvanlarına ithaf etmek istiyorum - Son Dakika
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Yaşam

Yazar Gökçe Şingin: Yazdığım her kitabı sokak hayvanlarına ithaf etmek istiyorum

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Yazar Gökçe Şingin, yazma yolculuğuna ninemin vasiyeti ile başladığını söyledi. Şingin, kitaplarını yazarken sık sık rüyalarından ve ruhsal deneyimlerinden ilham aldığını belirtti. Ayrıca, yazdığı her kitabı sokak hayvanlarına ithaf etmek istediğini dile getirdi. Şingin, sokak hayvanlarının tedavi, mama ve barınma ihtiyaçlarına elinden geldiğince katkı sağlamak istediğini ifade etti.

18.12.2024 14:49  Güncelleme: 15:09
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Yazar Gökçe Şingin, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olarak yazarlık serüvenini anlattı.

"NİNEMİN VASİYETİ İLE YAZMA YOLCULUĞUM BAŞLADI"

Şingin, yazma isteğinin ninesi tarafından vasiyet edildiğini belirterek, "Ninemin kitap yazmamla ilgili bir vasiyeti vardı. Bu vasiyet, kaleme sarılmamda en büyük motivasyonum oldu." ifadelerini kullandı.

Yazar Gökçe Şingin: Yazdığım her kitabı sokak hayvanlarına ithaf etmek istiyorum

"RÜYAMDA GÖRDÜĞÜM ŞEYLERİ YAZDIĞIM ÇOK OLMUŞTUR"

Kitaplarının yazım sürecinde sık sık rüyalarından ve ruhsal deneyimlerinden ilham aldığını söyleyen Şingin, "Sabah kalktığımda rüyamda gördüğüm şeyleri yazdığım çok olmuştur. Astral seyahat ya da ruh buluşması mı bilmiyorum, ama yazılarım planladığımın dışında bir şekilde gelişiyor. Kitabımın yarısının bana yazdırıldığını düşünüyorum." dedi.

Yazar Gökçe Şingin: Yazdığım her kitabı sokak hayvanlarına ithaf etmek istiyorum

"YAZDIĞIM HER KİTABI SOKAK HAYVANLARINA İTHAF ETMEK İSTİYORUM"

Kitaplarının isimlerini belirledikten sonra hikayelerini bu çerçevede örmeye başladığını ifade eden Şingin, yazdığı her kitabı sokak hayvanlarına ithaf etmek istediğini dile getirdi. Şingin, "Hayatım boyunca sağlığım ve aklım el verdikçe gerek tedavileri, gerek mamaları, gerek barınmaları ne gerekiyorsa, ben bu işlerden cebime para girsin istemiyorum." ifadeleri ile duyarlılığını vurguladı.

Yazar Gökçe Şingin: Yazdığım her kitabı sokak hayvanlarına ithaf etmek istiyorum

Kültür Sanat, Eğitim, Gökçe, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yazar Gökçe Şingin: Yazdığım her kitabı sokak hayvanlarına ithaf etmek istiyorum - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Alper Elma:
    bunlar neyin kafasını yaşıyor 1 1 Yanıtla
  • Menaf Sungur:
    çamur atmanın bir anlamı yok En az viski Şişeler patlatmıyorlar Müslümanlıkta bahsediyorsunuz 0 1 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz:
    BİZENE ŞOV OKUKAMADIM PKUMAMDA BOŞ VAKİT ALMAYIN ZATEM 0 1 Yanıtla
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