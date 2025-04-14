Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcının arabası sanayicileri şaşırttı: Size bunu mu layık gördüler? - Son Dakika
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Yaşam

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcının arabası sanayicileri şaşırttı: Size bunu mu layık gördüler?

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Savcı Yavuz Engin, 1993 model aracıyla oto sanayide görüntülendi. Bir ustanın ''Devlet size bu arabayı mı layık gördü?'' sorusuna Engin, ''Devlete laf etme, hangi arabaya bindiğimizin önemi yok'' diyerek yanıt verdi. Bu diyaloğun yer aldığı görüntü kısa sürede gündem oldu.

14.04.2025 11:19  Güncelleme: 11:25
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Yenidoğan Çetesi'ni çökertmesiyle kamuoyunun takdirini kazanan Savcı Yavuz Engin, bu kez farklı bir görüntüylegündem oldu. 1993 model ve üzerinde tepe lambası bulunan bir araçla İstanbul'da bir sanayi sitesine gelen Engin, vatandaşların ilgisini çekti.

"DEVLETİMİZ SİZE BUNU MU LAYIK GÖRDÜ?"

Oto tamircisinde cep telefonuyla kayıt yapan bir sanayi ustası, Savcı Engin'e esprili bir şekilde "Savcım, devletimiz size bu arabayı mı layık gördü?" diye sordu.

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcının arabası sanayicileri şaşırttı: Size bunu mu layık gördüler?

"DEVLETE LAF ETME"

Savcı Engin'in ise bu yoruma "Devlete laf etme, hangi arabaya bindiğimizin bir önemi yok" şeklinde yanıt verdi.

SAVCI YAVUZ ENGİN KİMDİR?

1989 doğumlu olan Savcı Engin, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun oldu. İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başladı. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanan savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirildi.

Yenidoğan Çetesi\'ni çökerten savcının arabası sanayicileri şaşırttı: Size bunu mu layık gördüler?
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Son Dakika Yaşam Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcının arabası sanayicileri şaşırttı: Size bunu mu layık gördüler? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Halis demir:
    iyi bir araç olsa yine eleştirilir vatan düşmanı çok bu memlekette. 73 10 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    araba bulunur vatan bulunmaz zati kendisi şerefli savcı ADAM 80 0 Yanıtla
  • Fatih4510:
    Beğenmiyorsa yürüsün bu memlekette binlerce savcı var 2 73 Yanıtla
  • aragorn:
    böyle savcılarımıza herşeyin en iyisi helali hoş olsun 37 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Kanı beş para etmez ülkenin kanını emenler 28 milyonluk arabalara binerler, Böyle insanlarda ipsiz sapsiz insanlarla canı pahasına mücadele eder. Bu halkta bunlar oy verir. Bu halkın yüzde 60 yüzünden bu halde bu ülke 23 12 Yanıtla
  • Murat Biçer:
    hırsız uğursuz lardan bıktık. savcım yolun açık olsun.bu ülkenin sizin gibi değerli insanlara ihtiyacı var 22 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    devletimizin savcısınında memurununda istediği makul bir arabaya binme gücü ve kudreti var çok şükür, bu tercih kendini bağlar gereksiz kişilere pok yemek düşer 4 1 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    plakayı neden deşifre ediyorsun memleketde iyisi var kötüsü var 4 1 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    ARAÇ İYİ OLSA BAŞTA CAHPALİLER SALLARDI SAVCIYA ALLAHTAN BÖYLE VATAN SEVGİSİ ÜLKEYİ BAŞKASINA ŞİKAYET ETMEYEN İNSANLARDA VAR BU ÜLKEDE 2 1 Yanıtla
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