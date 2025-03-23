Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu - Son Dakika
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Yaşam

Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu

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İstanbul'da binlerce kişi Yenikapı'daki Nevruz kutlamasına akın etti. Son yılların en sakin kutlamalarından birinin yapıldığı alanda çalınan kemençe sesiyle coşku tavan yaptı. O anlara ilişkin görüntü paylaşım sitelerinde de büyük ilgi gördü.

23.03.2025 13:31
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İstanbul Yenikapı'da binlerce kişinin katılımıyla Nevruz kutlaması gerçekleştirildi. Son yılların en sakin etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen kutlamalarda, çalınan kemençe sesi coşkuyu zirveye taşıdı.

HALAYLAR ÇEKİLDİ, ŞARKILAR SÖYLENDİ

Renkli görüntülere sahne olan alanda vatandaşlar halaylar çekerek ve şarkılar söyleyerek Nevruz'u kutladı. Özellikle kemençe eşliğinde yapılan gösteriler, izleyicilerden büyük alkış aldı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, etkinlikten paylaşılan görüntüler sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Nevruz'un birlik ve beraberliği simgeleyen anlamına vurgu yapan katılımcılar, kutlamaların barış ve kardeşlik içinde geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yenikapı\'daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu

Kültür Sanat, İstanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında çalınan kemençe alandakileri coşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Güngör:
    bi de guzelleme yapiyorlar.. kemence costurmus. ah bu yalaka medya ah.. rte nin ozaldan farki bu oldu.. medyayi kontrol altina aldi.. sanki gecmis yillarda halay cekilmedi sarki soylenmedi.. iki provakator iki tas atsin bak pilis armut yoplamayacak diyecegim ama o eskidendi.. nevruz tum dogu dunyasinin ortak bayrami.. su yalakalik ise buze has 6 13 Yanıtla
  • vahap bay:
    Maşallah şarkıda tam zamana göre uyarlanmış bu sefer hırsızlar urtak bulamadı daha doğrusu umarım ölen öküz dirilmez her bir bahar başlangıcında ülkeyinin başına birşeyler gelmesini hayal edenlerin elerinde patlar malzemeleri pisliklerini başkalarına musalat ederler ülke çıkmaza yürür ama bu sefer kurtler doğru yerde izlediler türübünde sadece sesiz seyirci oldular bu iyi bir gelişme 7 3 Yanıtla
  • Kemal:
    pkk'lı kemenceden ne anlar 1 3 Yanıtla
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