CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, şehir merkezindeki dev bir AVM'de tuvaletlerin ücretli hale getirildiğini ifade ederek girişe "Kredi kartı da geçerlidir" tabelası asıldığını söyledi.
Çan şu ifadeleri kullandı; "Evet, doğru duydunuz, AVM'de tuvalet artık ücrete tabi. Samsun'da şehrin merkezinde bir alışveriş merkezi var. Buraya alışveriş için gelenler, yemek yiyenler, tuvalet ihtiyacını gidermek için artık para ödeyecekler.
'Tuvalette kredi kartı da geçerli' diye tabela asılmış. Yani, bu iktidar sayesinde artık vatandaşımız hacetini bile kredi kartıyla gideriyor. Ülkemizin ekonomisi, işte, bu kadar içler acısı bir hâle gelmiş durumdadır; eserinizle gurur duyabilirsiniz iktidar partisi."
Son Dakika › Yaşam › Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar - Son Dakika
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