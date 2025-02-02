Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar - Son Dakika
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Yaşam

Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar

Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar

CHP'li vekil Murat Çan, Samsun'daki bir AVM'de tuvaletlerin ücretli hale geldiğini ifade ederek "Şehrin merkezinde bir alışveriş merkezi var. Buraya alışveriş için gelenler, yemek yiyenler, tuvalet ihtiyacını gidermek için artık para ödeyecekler. 'Tuvalette kredi kartı da geçerli' diye tabela asılmış" diye konuştu.

02.02.2025 14:14
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CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, şehir merkezindeki dev bir AVM'de tuvaletlerin ücretli hale getirildiğini ifade ederek girişe "Kredi kartı da geçerlidir" tabelası asıldığını söyledi.

"DOĞRU DUYDUNUZ, AVM TUVALETİ ÜCRETLİ"

Çan şu ifadeleri kullandı; "Evet, doğru duydunuz, AVM'de tuvalet artık ücrete tabi. Samsun'da şehrin merkezinde bir alışveriş merkezi var. Buraya alışveriş için gelenler, yemek yiyenler, tuvalet ihtiyacını gidermek için artık para ödeyecekler.

"ESERİNİZLE GURUR DUYABİLİRSİNİZ"

'Tuvalette kredi kartı da geçerli' diye tabela asılmış. Yani, bu iktidar sayesinde artık vatandaşımız hacetini bile kredi kartıyla gideriyor. Ülkemizin ekonomisi, işte, bu kadar içler acısı bir hâle gelmiş durumdadır; eserinizle gurur duyabilirsiniz iktidar partisi."

Alışveriş, 3-sayfa, Ekonomi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Abdülkadir Turhan:
    AKP'lilerden alsınlar sadece 76 12 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Çok doğru bir karar, hertarafta uygulanmalı. 9 78 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah bildiği gibi yapsın 49 5 Yanıtla
  • Murat null:
    Cami tuvaletinin her zaman paralı olduğu ulkemizde AVM tuvaletinin paralı olmasına neden şaşırdınız anlamadim 9 39 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Mutlu musun İmamoğlu 2 37 Yanıtla
  • Jesus Yildiz:
    benzinlik wc lerin hepsi ücretli olmalı 3 19 Yanıtla
  • Erkan Akkaya:
    Ne Alaka Almanya da avm lerde para ödüyorsun hemde kart ile Adamlar bokunuzu temizlemek zorunda mı 8 10 Yanıtla
  • Oooo:
    Aklımıza gelmeyecek şeyleri duymaya başladık 9 1 Yanıtla
  • ZEKİ:
    İstanbul sefaköy torkam e5 avm para alıyorlar. 1 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Gitmeyin, bu konu siyaside değil, Avm nin aldığı bir karar. 1 0 Yanıtla
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