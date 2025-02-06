Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi - Son Dakika
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Yaşam

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

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Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, gündelik yaşam ve eğitim süreçlerini olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkisi ile Düzce, Erzincan, Kocaeli, Nevşehir, Kayseri, Elazığ, Gümüşhane, Sakarya'nın tamamında, Aksaray, Tunceli, Konya, Yozgat, Bayburt, Trabzon, Kastamonu, Bursa, Giresun, Sivas başta olmak üzere birçok ilin de ilçelerinde eğitime ara verildi.

06.02.2025 19:37  Güncelleme: 20:05
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Ülke genelinde etkili olan karlı ve soğuk hava, gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkili olduğu kentlerde trafikte zor anlar yaşanıyor. Yağışlı havanın bir sürede daha ülkemizde etkili olacağı belirtilirken; yetkililer olumsuz durumların yaşanmaması için önlem almaya devam ediyor.

BİRÇOK İL VE İLÇEDE EĞİTİME ARA

Yoğun kar yağışı eğitimde de aksamalara neden oldu. Bugün birçok kentte eğitime bir gün ara verildi. Etkili yağışının devam ettiği il ve ilçeler için yarın da eğitime ara verildiği duyuruldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

Kar yağışının etkisi ile 29 ilde örgün ve taşımalı eğitime ara verildi. Eğitim ara verilen il ve ilçeler şöyle;

- Aksaray: Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçeleri

- Erzincan il geneli

- Tunceli: Pülümür

- Konya: Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda, Ereğli ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime,

- Elazığ il geneli

- Yozgat: İl merkezi ile Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçeleri

- Ardahan: Göle

- Erzurum: Hınıs

- Sivas: İl merkezi ve Gürün ilçesi

- Giresun: Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçeleri

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

- Bayburt: Demirözü ilçesi

- Sakarya il geneli

- Trabzon: Alpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçeleri

- Kastamonu: Bozkurt, Çatalzeytin, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin tamamı, Cide ve Şenpazar ilçelerinde de taşımalı eğitime

- Kocaeli il geneli

- Tokat: Almus

- Bursa: Büyükorhan

- Düzce il geneli

- Kastamonu: İnebolu, Doğanyurt, Şenpazar, Çatalzeytin, Abana ilçelerinde taşımalı eğitime, Azdavay, Devrekani, Pınarbaşı ve Küre ilçeleri

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

- Samsun: Kavak ve Ladik ilçelerinin tamamı, 19 Mayıs, Atakum, Ayvacık, Havza ile Vezirköprü ilçelerinde de taşımalı eğitime

- Sinop: Kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçeleri

- Ordu: Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçeleri

- Rize: İkizdere

- Gümüşhane il geneli

- Adıyaman: Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçeleri

- Nevşehir il geneli

- Kütahya: Domaniç

- Bingöl: Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçeleri

- Kayseri il geneli

Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

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Son Dakika Yaşam Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • miray:
    Çocuklar da bu haberi bekliyor piclerr okulda oynadıkları yetmiyor 14 78 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Birde bu moda oldu,bu çocuklar neden kolay hastalaniyor sorusunun cevabı bu işte. Nazik yetiştiriyoruz çocukları malesef.Birakin o soğukta okula gitsinler o karda oynasınlar o kardan yesinler. Alismazlarsa daha çok hasta olup ilaç kullanacaklar. 15 7 Yanıtla
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