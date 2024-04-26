Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı - Son Dakika
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Yaşam

Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı

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Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutları Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 35 ile sarı kodlu uyarı yaptı. Çöl tozları, İç Ege ve Batı Akdeniz'de Perşembe akşam saatlerinde, diğer yerlerde Cuma günü gece saatlerinde etkisini yitirecek. Bu süreçte toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.

26.04.2024 00:00  Güncelleme: 00:07
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Kuzey Afrika'dan gelen ve Güney Yunanistan'ın üzerindeki gökyüzünün turuncu renk almasına neden olan toz bulutları, şimdi de Türkiye'de etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 35 ile sarı uyarı yaptı.

İŞTE SARI UYARI YAPILAN 35 İL

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

Yurt genelinde toz bulutu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu gece saatlerinden itibaren (25.04.2024 Perşembe 00.00 TSİ) İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde toz bulutu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı

İÇ EGE VE BATI AKDENİZ'DE PERŞEMBE AKŞAMI, DİĞER YERLERDE CUMA GECESİ ETKİSİNİ YİTİRECEK

İç Ege ve Batı Akdeniz'de Perşembe akşam saatlerine kadar, diğer yerlerde Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Yurt genelinde toz bulutu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı

ÜSKÜDAR'DA HASSAS DEĞERLERE ULAŞTI

Özellikle İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı etkisini sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre, toz bulutunun görüldüğü yerlerde atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranları arttı.

Yurt genelinde toz bulutu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı

Dünya Sağlık Örgütünün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, İstanbul Üsküdar, Malatya, Edirne Keşan ve Çanakkale Çan'da 100-150 mikrogram olan "hassas" değerlere ulaştı.

Yurt genelinde toz bulutu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı

Toz taşınımından etkilenen kentler arasındaki İzmir'de de görüş mesafesi düştü. Bazı vatandaşların maske taktığı görüldü. Uzmanlar, özellikle akciğer ve astım rahatsızlıkları olan hassas grupların bu konuda dikkatli olması istendi.

Yurt genelinde toz bulutu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Son Dakika Yaşam Yurt genelinde çöl tozu etkisi sürüyor! Meteoroloji'den 35 ile sarı kodlu uyarı - Son Dakika

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