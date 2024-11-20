Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi - Son Dakika
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Yaşam

Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi

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MasterChef Türkiye'de yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza, geçirdiği kaza sonrası tedavi görmüştü. Başarılı isim ardından yüzündeki sargılarla programa geri dönmüştü. Beyza'nın son bölümde sargıları da çıkardığı ancak suratında en ufak yara izi olmaması dikkat çekti. İzleyicilerin gözünden kaçmayan detay için ''Beyza'nın kazası kurgu muydu?'' yorumları yapıldı.

20.11.2024 14:20  Güncelleme: 14:35
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında dış çekim için Uşak'a giden yarışmacılardan Beyza Huri Aydın, börek tepsisini çevirirken korkunç bir kaza geçirmişti. Aydın'ın yüzüne kızgın yağ döküldüğü görülmüş, programda büyük panik yaşanmıştı. Olay sonrası Beyza Huri Aydın'a ilk müdahale MasterChef Türkiye'deki sağlık ekipleri tarafından yapılmış, Aydın daha sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi

SARGILI YÜZÜYLE YARIŞMAYA DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde tedavisi tamamlanan isim, yarışmaya yüzündeki sargılarla geri dönmüş, ailesine de danıştığını ve yarışmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi

TAMAMEN İYİLEŞTİ AMA...

Kaza sonrası performansından hiçbir şey kaybetmeyen ve tüm motivasyonuyla yemek yapmayı sürdüren Beyza'nın geçtiğimiz akşam çıktığı programda ise sargılarını çıkardığı görüldü. Genç şefin bu kadar kısa sürede tamamen iyileştiğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Beyza'nın yüzündeki yanıktan eser kalmaması ve cildinde en ufak bir iz olmaması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Kazanın kurgu olduğuna dair atıfta bulunan seyircilerden şöyle yorumlar geldi:

  • Şarıl şarıl kızgın yağ ile yüzü yanan kızın daha iyileşme sürecinde yüzünde gram iz yok. Fıkra bu kadar.
  • Beyza sen ne fenaymışsın. Bir yüzü yanma numarası yaptın, gazı verdiler, gerçek yüzün ortaya çıktı.
  • Beyza iyileşmiş. Ben de yandım, zor ve acılı bir süreçti. Onunki çabuk geçti herhalde…
  • Beyza'nın yüzünde bu kadar kısa sürede hiçbir şey kalmaması inanılmaz.
Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi

Televizyon, MasterChef, Türkiye, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yüzü yanan MasterChef Beyza sargısını çıkardı, akıllara kurgu şüphesi geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    artık bu ülkede hiç birşeye şaşırmıyoruz ALLAHTAN başka kimseye güvenmiyoruz 28 3 Yanıtla
  • mehmet kocadöli:
    baktı ki Acun Kanal reyting sonuçları düştü hemen bı dümen numara yaptırdı ama yemezler daha çok batacaksin Acun 20 3 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bu tür programlar seyredenler e şaşıyorum gerçekten ilim yok bilim yok yeni öğreti yok Ayşe bunu defi Fatma şunu yapti 18 2 Yanıtla
  • METİN AKSOY :
    paranın gücü olay bukadar basit inanmayacak birşey yok. kamera önünde oldu... 7 4 Yanıtla
  • Abdürrahim Ceyhan:
    yanık izi yok kızarıklık yok bencede kurgu 8 1 Yanıtla
  • İsmail Bayram:
    Kerizlerlede yedi 7 1 Yanıtla
  • İsmail Bayram:
    Yağı döktüğü zaman ben dedim kurgu diye tepsiyi kaldırıp su döker gibi başından aşağıya döküyor 6 1 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    Hastane görüntüsü mevcut kurgu değil. Cildiye doktoru arkadaşım doğruladı. 4 2 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Hepsi acunun kuklası 1 1 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    ilk izledim kurgu dedim. şef olacak ama yağ dolu tava yi öyle çevirecek. bide sadece yünün orası yanacak. yav gidin 0 0 Yanıtla
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