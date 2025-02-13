İstanbul'da bir vatandaş, alışveriş için gittiği zincir marketlerden birinde ekmeklerin çıplak elle ve hijyen kurallarına uyulmadan rafa yerleştirilmesine tepki gösterdi.
O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, çalışanı uyardığını ancak yine de kurallara uyulmadığını belirterek, "Bakın, söylediğim halde yapmıyor. Yazık, günah ya! Bu adam direksiyonu, kapı kolunu tutuyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
Son Dakika › Yaşam › Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi - Son Dakika
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