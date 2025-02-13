Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Beni boş ver:

bir arkadaşın fırında çalışıyordu. Ekmek hamurunu hazırlayan ustanın elini yıkaması gerektiği durumda, ustamız elini hamurun üstüne doğru tutup, elinin kiri ve hamura**** koyacağı su çerçevesinde el yıkamayı o şekilde yapıyormuş. Ne kadar açıklayıcı oldu bilmiyorum ama, senin o çıplak elle rafa ekmek yerleştirme dediğin hijyensizlik devede kulak kalır. Adam hadi ellerine eldiven takmış olsa bile, yine eldivenle elleriyle para alışverişi, araba kolu tutma vesaire yine o şekilde yapacak. Demem oki dışarısı pislik yuvası. Bizim insan vücudu yine iyi dayanıyor