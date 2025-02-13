Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi - Son Dakika
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Yaşam

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

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Zincir marketlerden birinde ekmeklerin dolaba çıplak elle doldurulmasına tepki gösteren vatanda, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

13.02.2025 16:35  Güncelleme: 16:51
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İstanbul'da bir vatandaş, alışveriş için gittiği zincir marketlerden birinde ekmeklerin çıplak elle ve hijyen kurallarına uyulmadan rafa yerleştirilmesine tepki gösterdi.

"YAZIK, GÜNAH YA"

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, çalışanı uyardığını ancak yine de kurallara uyulmadığını belirterek, "Bakın, söylediğim halde yapmıyor. Yazık, günah ya! Bu adam direksiyonu, kapı kolunu tutuyor" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Alışveriş, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Berkant Balli:
    her gün yemedigimiz zıkkım kalmıyor gösterdiği tepkiye bak 57 21 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Siz ekmeğin yapılışını gördünüz mü hiç? bunlar ne ki? 55 9 Yanıtla
  • hasan celik:
    Aynen kanka üreten fırıncı acayip hijyenik çünkü… 55 5 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    işsiz kalmış denetleme yapıyor hırbo 28 11 Yanıtla
  • feyzi basatemür:
    hadi ordan reklam yapma gayet normal 18 10 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    bir arkadaşın fırında çalışıyordu. Ekmek hamurunu hazırlayan ustanın elini yıkaması gerektiği durumda, ustamız elini hamurun üstüne doğru tutup, elinin kiri ve hamura**** koyacağı su çerçevesinde el yıkamayı o şekilde yapıyormuş. Ne kadar açıklayıcı oldu bilmiyorum ama, senin o çıplak elle rafa ekmek yerleştirme dediğin hijyensizlik devede kulak kalır. Adam hadi ellerine eldiven takmış olsa bile, yine eldivenle elleriyle para alışverişi, araba kolu tutma vesaire yine o şekilde yapacak. Demem oki dışarısı pislik yuvası. Bizim insan vücudu yine iyi dayanıyor 19 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    çokta Tın 7 6 Yanıtla
  • Diyego Can:
    bu telefondan video çekip göndermek de moda oldu gayet günlük olan normal şeyler sen gitte hamur nasıl yapılıyor fırının kapısında nöbet tut bekle lan ne insanlar var ya 8 5 Yanıtla
  • Derman null:
    174 ara kardeş 6 2 Yanıtla
  • ayhan erbek:
    sanki ekmek icad edildiğinden beri her şey ultra hijyenik 1 1 Yanıtla
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