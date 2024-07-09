Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı - Son Dakika
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Yaşam

Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı

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Bir düğünde çekilen görüntülerde gelin ve damadın mutsuz halleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan görüntülerle ilgili "Düşmanın çatlamasına gerek kalmamış", "Her göbek atan her kahkaha atan mutlu mu sanıyorsunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

09.07.2024 11:23
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En mutlu günlerinde gülüp eğlenmeleri bekleyen gelin ve damadın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde yüzlerinin asık olduğu görülen çiftin, neden o şekilde davrandıkları ise bilinmiyor.

"ZORLA MI EVLENİYORSUNUZ?"

Kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Düşmanın çatlamasına gerek kalmamış", "Bence umdukları kadar davetli katılmadığı için böyle mutsuzlar", "Boşanma yakın", "Zorla mı evlendirilmişler bunlar?", "Evlenmeyin abi ne bu surat", "Zorla mı evleniyorsunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı

Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat: gülmek istemiyorum 0 0 Yanıtla

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