Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Geniş Video İzle

İş insanı Zülfü Ağırbaş, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ağırbaş, çocukluk yıllarında yaşadığı acıları, ailesinden gördüğü baskıyı ve zorluklarla dolu hayatını tüm samimiyetiyle anlattı.

07.02.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanı Zülfü Ağırbaş, çocukluk yıllarında yaşadığı büyük acıları ve ailesinden gördüğü baskıyı Haberler.com'da anlattı. Öğretmeninden gördüğü şiddet, amcasının annesine uyguladığı zulüm ve küçük yaşta zorla evlendirilmesini Haberler.com'a özel anlattı.

"ÇOK ŞANSSIZ BİR BABANIN, AİLENİN EVLADI OLDUM"

Zülfü Ağırbaş, çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları anlatırken, ailesindeki talihsizliklerin kendisini nasıl etkilediğini dile getirdi. "Çok şanssız bir babanın, ailenin evladı oldum" diyerek yaşadığı sıkıntıları gözler önüne serdi.

Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı

"ÇOBANLIK VE ÇİFTÇİLİK YAPARKEN AYNI ZAMANDA İLKOKULDA OKUYORDUM"

Hayat mücadelesine çok küçük yaşta başladığını belirten Ağırbaş, bir yandan ailesine destek olmak için çobanlık ve çiftçilik yaptığını, diğer yandan eğitimine devam etmeye çalıştığını söyledi.

Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı

"İLKOKUL ÖĞRETMENİM ANNEMİ ABİSİNE VERMEDİKLERİ İÇİN BENİ HER GÜN DÖVERDİ"

Zülfü Ağırbaş, çocukluk yıllarında okulda şiddet gördüğünü ifade ederek, "İlkokul öğretmenim, annemi abisine vermedikleri için beni her gün döverdi" dedi.

"ÖĞRETMENİM KULAĞIMA VURDUĞU İÇİN 6 YAŞINDAN BERİ SAĞ KULAĞIM DUYMUYOR"

Şiddetin yalnızca fiziksel değil, kalıcı izler de bıraktığını söyleyen Ağırbaş, öğretmeninin kendisine uyguladığı şiddet sonucu sağ kulağının duymadığını anlattı.

Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı

"AMCAM HER GÜN ANNEMİ DÖVERDİ"

Annesinin sürekli şiddet gördüğünü belirten Ağırbaş, "Amcam her gün annemi döverdi" diyerek aile içi şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

"AMCAMIN EŞİ KRALİÇE GİBİYDİ, AMCAM ANNEMİ DÖVERKEN BÜYÜK BİR ZEVKLE İZLERDİ"

Ağırbaş, "Amcamın eşi kraliçe gibiydi, amcam annemi döverken büyük bir zevkle izlerdi" diyerek annesinin şiddete maruz kaldığını, herhangi bir yardımın olmadığını belirtti.

Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı


Ünlü iş insanı, \'Bütün dünya duysun\' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı

İnsan Hakları, Çocukluk, 3-sayfa, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Turgut Bozkaya:
    Zengin hep. Kendini güçlü sanar bu dünyada ama bu haydutluğun birde bedeli vardır ki ödemesi çok zor ve çetin olacaktır kul hakkı ile gelme diyen Rabbim i unutma 8 2 Yanıtla
  • Orhan Karatepe:
    Çok üzüldüm yazık demek abinin kaderi buymuş?? 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 04:06:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.