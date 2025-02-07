Ünlü iş insanı, \'Bütün dünya duysun\' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Yaşam

İş insanı Zülfü Ağırbaş, çocukluk yıllarında yaşadığı büyük acıları ve ailesinden gördüğü baskıyı Haberler.com'da anlattı. Öğretmeninden gördüğü şiddet, amcasının annesine uyguladığı zulüm ve küçük yaşta zorla evlendirilmesini Haberler.com'a özel anlattı.

"ÇOK ŞANSSIZ BİR BABANIN, AİLENİN EVLADI OLDUM"

Zülfü Ağırbaş, çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları anlatırken, ailesindeki talihsizliklerin kendisini nasıl etkilediğini dile getirdi. "Çok şanssız bir babanın, ailenin evladı oldum" diyerek yaşadığı sıkıntıları gözler önüne serdi.

"ÇOBANLIK VE ÇİFTÇİLİK YAPARKEN AYNI ZAMANDA İLKOKULDA OKUYORDUM"

Hayat mücadelesine çok küçük yaşta başladığını belirten Ağırbaş, bir yandan ailesine destek olmak için çobanlık ve çiftçilik yaptığını, diğer yandan eğitimine devam etmeye çalıştığını söyledi.

"İLKOKUL ÖĞRETMENİM ANNEMİ ABİSİNE VERMEDİKLERİ İÇİN BENİ HER GÜN DÖVERDİ"

Zülfü Ağırbaş, çocukluk yıllarında okulda şiddet gördüğünü ifade ederek, "İlkokul öğretmenim, annemi abisine vermedikleri için beni her gün döverdi" dedi.

"ÖĞRETMENİM KULAĞIMA VURDUĞU İÇİN 6 YAŞINDAN BERİ SAĞ KULAĞIM DUYMUYOR"

Şiddetin yalnızca fiziksel değil, kalıcı izler de bıraktığını söyleyen Ağırbaş, öğretmeninin kendisine uyguladığı şiddet sonucu sağ kulağının duymadığını anlattı.

"AMCAM HER GÜN ANNEMİ DÖVERDİ"

Annesinin sürekli şiddet gördüğünü belirten Ağırbaş, "Amcam her gün annemi döverdi" diyerek aile içi şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

"AMCAMIN EŞİ KRALİÇE GİBİYDİ, AMCAM ANNEMİ DÖVERKEN BÜYÜK BİR ZEVKLE İZLERDİ"

Ağırbaş, "Amcamın eşi kraliçe gibiydi, amcam annemi döverken büyük bir zevkle izlerdi" diyerek annesinin şiddete maruz kaldığını, herhangi bir yardımın olmadığını belirtti.



