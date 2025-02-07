İş insanı Zülfü Ağırbaş, çocukluk yıllarında yaşadığı büyük acıları ve ailesinden gördüğü baskıyı Haberler.com'da anlattı. Öğretmeninden gördüğü şiddet, amcasının annesine uyguladığı zulüm ve küçük yaşta zorla evlendirilmesini Haberler.com'a özel anlattı.
Zülfü Ağırbaş, çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları anlatırken, ailesindeki talihsizliklerin kendisini nasıl etkilediğini dile getirdi. "Çok şanssız bir babanın, ailenin evladı oldum" diyerek yaşadığı sıkıntıları gözler önüne serdi.
Hayat mücadelesine çok küçük yaşta başladığını belirten Ağırbaş, bir yandan ailesine destek olmak için çobanlık ve çiftçilik yaptığını, diğer yandan eğitimine devam etmeye çalıştığını söyledi.
Zülfü Ağırbaş, çocukluk yıllarında okulda şiddet gördüğünü ifade ederek, "İlkokul öğretmenim, annemi abisine vermedikleri için beni her gün döverdi" dedi.
Şiddetin yalnızca fiziksel değil, kalıcı izler de bıraktığını söyleyen Ağırbaş, öğretmeninin kendisine uyguladığı şiddet sonucu sağ kulağının duymadığını anlattı.
Annesinin sürekli şiddet gördüğünü belirten Ağırbaş, "Amcam her gün annemi döverdi" diyerek aile içi şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.
Ağırbaş, "Amcamın eşi kraliçe gibiydi, amcam annemi döverken büyük bir zevkle izlerdi" diyerek annesinin şiddete maruz kaldığını, herhangi bir yardımın olmadığını belirtti.
Son Dakika › Yaşam › Ünlü iş insanı, 'Bütün dünya duysun' dedi ve yaşadıklarını ağlayarak anlattı - Son Dakika
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