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+1 kromozomu hayata atılmasına engel olmadı - Son Dakika

+1 kromozomu hayata atılmasına engel olmadı

29.12.2021 10:29
+1 kromozomu hayata atılmasına engel olmadı

Gaziantep'te, 3 yıl önce bedava tıraş olmak için geldiği erkek berberinde iş yeri sahibinin desteğiyle iş hayatına atılan 29 yaşındaki down sendromlu İbrahim Yümüç'e, +1 kromozomu engel olmadı.

Gaziantep'te, 3 yıl önce bedava tıraş olmak için geldiği erkek berberinde iş yeri sahibinin desteğiyle iş hayatına atılan 29 yaşındaki down sendromlu İbrahim Yümüç'e, +1 kromozomu engel olmadı. Üç yıldır çalıştığı berber dükkanında çalışkanlığı ile gözbebeği olan İbrahim Yümüç, hem gelen müşterilerin verdiği bahşişlerle mutlu oluyor hem de emeğinin karşılığı olan maaşını alıyor.

Gaziantep'te yaşayan 29 yaşındaki down sendromlu İbrahim Yümüç'ün hayatı 3 yıl önce annesiyle yeni taşındıkları semtte bedava tıraş olmak için gittiği berber dükkanında değişti. İlk taşındıkları zaman birkaç kez berber dükkanına bedava tıraş olmaya giden +1 kromozomlu İbrahim Yümüç, üçüncü gidişinde tıraş olduktan sonra çıkmak üzereyken iş yeri sahibi Mehmet Özhan tarafından durduruldu. Eline bir süpürge verilen down sendromlu İbrahim Yümüç, yerleri süpürmeye başlayarak işe başladı.

Aldığı bahşişlere mutlu olunca çalışmak istedi

Bu sırada tıraş olmaya gelen her müşteri çalışkanlığı ile dikkat çeken Yümüç'e bahşiş vermeye başladı. Aldığı bahşişlerle mutlu olan İbrahim, bir anda iş yerinden çıkıp bir süre sonra annesiyle tekrar gelerek iş yerinde çalışmak istediğini söyledi. Bu isteği iş yeri sahibi tarafından da kabul edilen İbrahim, 3 yıl önce başladığı işinde zaman geçtikçe ilgi odağı oldu. Hem çalışkanlığı hem de becerisiyle dikkat çeken down sendromlu İbrahim Yümüç, kendisine özel ilgi gösteren müşterilerin verdiği bahşişlerle ve emeğinin karşılığı olan maaşıyla evine ekmek parası götürüyor.

"Bedava tıraş olmak isteyince işe aldık"

Down sendromlu İbrahim ile tanışma ve işe başlama hikayesinden bahseden iş yeri sahibi berber Mehmet Özhan, "İbrahim ile yaklaşık üç yıl önce tanıştık. Mahallemize yeni taşınmıştı. Her hafta sonu gelir tıraş olurdu. Her tıraştan sonra 'hesaba yaz sonra veririm' derdi. Bir gün yine böyle olunca ben de kendisini durdurdum ve süpürgeyi vererek yerleri süpür dedim. İçeriyi süpürmeye başladı ve sonrasında her tıraş olmaya gelen müşteri bahşiş vermeye başladı. Bahşişleri toplayınca bir anda çıkıp gitti ve bir süre sonra annesiyle tekrar gelerek, 'ben burada çalışmak istiyorum' dedi. Biz de kabul ettik ve çalışmaya başladı. O günden beri bizimle beraber çalışıyor. Yapılacak işleri bir kez gösterdik kendisine ve istisnasız her işi yapmaya başladı. Her zaman sabah 8'de geliyor ve işe başlıyor. Her işi en iyi şekilde yapıyor" dedi.

"İbrahim iş yerimize bereket getirdi"

İbrahim'in işe başlamasından sonra iş yerlerindeki bereketin arttığını da vurgulayan ve gelen müşterilerin İbrahim'i çok sevdiğini aktaran Mehmet Özhan, "Gelen müşteriler İbrahim'i çok seviyor ve çok ilgi gösteriyor. İbrahim iş yerimize çok bereket getirdi. İş yerimize de kendisine de bereket getirdi. Boş geçen müşteri yok, her müşteri mutlaka İbrahim'e bahşiş veriyor. Hatta geçen bir müşteri 500 lira bahşiş verdi. Ayrıca bizden haftalık maaşını da alıyor. Eskiden mahallede kendisiyle dalga geçen çocuklar şimdi İbrahim ağabey diyor. Mahalle halkı de kendisini çok seviyor, bazı müşteriler İbrahim'in kendisini tıraş etmesini istiyor. Yani İbrahim burada çok sevilen bir kişi oldu. İki elemanın yapacağı işleri yapıyor" diye ekledi.

"İlk geldiğinde konuşamıyordu, dili çözüldü"

İbrahim'in işe başladıktan sonra iyi bir gelişim gösterdiğini de vurgulayan Özhan, "Daha önceden rehabilitasyon merkezine gidiyormuş ama burada daha çok geliştiğini gördük. İlk geldiğinde konuşması hiç anlaşılmıyordu ama şimdi insanlarla bir arada olunca ve para kazandığını fark edince kendisi de gelişmeye başladı. Her konuda gelişti burada ve adete dili çözüldü" ifadelerine yer verdi.

"Ekmek parası kazanmak çok güzel"

Çalışmayı sevdiğini söyleyen ve para kazandığı için mutlu olduğunu belirten down sendromlu İbrahim Yümüç, "Ağabeylerim para kazanıyor. Şimdi de ben de para kazanıyorum. Kazandığım parayı anneme götürüyorum, annem de ekmek alıyor. Burada çalışmayı seviyorum. İşte çalışmak çok iyi. Okul iyi değil, hocalar yapamıyor. Burası daha güzel" şeklinde konuştu.

"Normal bir insandan daha çalışkan"

Berber dükkanına tıraş olmaya gelen müşterilerden Emrah Altunbaş da İbrahim'den memnun olduklarını söyleyerek, "Normal bir insandan farkı yok. Hatta normal bir insandan daha güler yüzlü, daha çalışkan. Her şeyi yapıyor. Masaj yapıyor, saç yıkıyor, maske yapıyor. Kendisini duyan müşteriler buraya özel olarak tıraş olmaya geliyor. Ben de çoğunlukla onun için buraya geliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

+1 kromozomu hayata atılmasına engel olmadı
+1 kromozomu hayata atılmasına engel olmadı
+1 kromozomu hayata atılmasına engel olmadı
+1 kromozomu hayata atılmasına engel olmadı
+1 kromozomu hayata atılmasına engel olmadı
+1 kromozomu hayata atılmasına engel olmadı

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Mehmet Özhan, Gaziantep, Berber, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel +1 kromozomu hayata atılmasına engel olmadı - Son Dakika


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