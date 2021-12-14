10 Bin fidan toprakla buluşuyor - Son Dakika

Ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarıyla binlerce fidanı toprakla buluşturan ve kentteki yeşil alan miktarını arttıran Nevşehir Belediyesi, şimdi de Kahveci Dağı eteklerinde 10 bin fidan dikimi gerçekleştiriyor.

Daha yeşil ve yaşanılabilir bir Nevşehir için yeşil alan, park ve ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Nevşehir Belediyesi, yıl içerisinde yapımını tamamladığı park ve yeşil alanlarla birlikte fidan dikimini sürdürüyor. Kentteki çeşitli mahallelerde oluşturduğu park ve yeşil alanlarda farklı türlerde binlerce fidanı toprakla buluşturan Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kahveci Dağı eteklerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, Nevşehir Kalesi karşısında bulunan Kahveci Dağı eteklerinin çehresini değiştirecek çalışma ile 10 bin adet fidan dikimine geçtiğimiz günlerde başladı. Çalışmalarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda personel görev alırken Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da alanı yerinde inceledi. Beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte alanda fidan dikimine katılan Başkan Savran, işçilerle birlikte sohbet etti.

Daha yeşil bir Nevşehir için soğuk hava şartlarına karşın büyük bir özveri ile çalışan belediye ekiplerini kutlayan Savran; "Önümüzdeki yıl bir takım çalışmalarla canlandıracağımız Kent Ormanı'nın da bulunduğu Kahveci Dağı bundan 10 yıl sonra çok farklı bir görünüme kavuşacak. Ekiplerimiz ilk etapta buraya yaklaşık 10 bin fidan dikiyor. Her yıl bu sayıyı arttırarak buradaki ağaç sayısını çoğaltacağız" dedi. - NEVŞEHİR