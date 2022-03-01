10 yıllık hayallerine tekerlekli sandalyeleri ile kavuşacaklar - Son Dakika

Erzurum'da Türkiye Engelliler Spor Yardım Eğitim Vakfı tarafından engellilere 16 adet akülü sandalye ve Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Curling Milli Takımına ise 5 adet maç sandalyesi dağıtıldı. Eski sandalyeleri ile kupalara 2 adım geriden başlayan milli takım sporcuları kendilerine hediye edilen yeni sandalyeler sayesinde 10 yıllık hayallerine kavuştuklarını söyledi.

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Erzurum'da Türkiye Engelliler Spor Yardım Eğitim Vakfı tarafından engellilere 16 adet akülü sandalye ve Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Curling Milli Takımına ise 5 adet maç sandalyesi dağıtıldı. Olimpiyat Parkı içerisinde yer alan Engelliler Koordinasyon Merkezinde gerçekleşen dağıtımda eskiyen sandalyelerin yerine engelli bireyler yeni sandalyelerine kavuştu.

Açıklamalarda bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, her bireyin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek " Çam sakızı çoban armağanı da olsa bu tip yardımlaşmalarda bulunmak bizim medeniyet anlayışımızın gereğidir. Elbette bizim toplumumuzun önemli bir kesimini yüzde 8 ila yüzde 10 arasında engelli vatandaşları var. Bir trafik kazası veya bir takım sebeplerle sonradan engelli olabiliriz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunun için bu konulara sosyal devlet anlayışı ile sahip çıkmak hepimizin görevi" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş'de kente yaptıkları yatırımlarla engelli bireylere iş imkanı sunduklarını belirterek, " İstiyoruz ki yaptığımız yatırımlar ile engelli bireylerimize ve diğer vatandaşlarımıza iş imkanı sağlayalım. Erzurum'a fabrikalar inşa ediyoruz. Kamu parasını çar çur edip Almanların yaptığı arabalara binip dolaşmıyoruz. Sizlerin emrindeyiz. Sizlere ne şekilde değer kata biliriz sizlere nasıl destek oluruz bunun derdindeyiz." şeklinde konuştu.

10 yıllık hayallerine kavuştuklarını kaydeden Bedensel Engelliler Federasyonu Curling Milli Takımı sporcusu Züleyha Bingöl, "Çok mutluyuz. Tekerlekli Curling Milli Takımı olarak sandalyemizin eksikliğinden dolayı bütün turnuvalara 2-0 geriden başlıyorduk. Bu açıkçası bizim 10 yıllık hayalimizdi. Yapılan desteklerle bugün sandalyelerimize kavuştuk. Bunun yanında akülü sandalye dağıtımı yapıldı. Bu sandalye ile evlerinden işlerine rahatça gidecek arkadaşlarımız var. Evlerinden çıkıp istedikleri yerlere gidecekler. Sürekli ve yenilenmesi gerekli. Kış şartları bizi gerçekten çok zorluyor" açıklamalarında bulundu.

Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sandalye dağıtım töreni ardından engelli bireylerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM